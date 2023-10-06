姚浩然：大市難言回穩 博啤酒股要識揀...
2023年10月06日 10:29
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亨達財富管理董事總經理姚浩然
港股周五(6日)反彈，下周北水回歸後大市會點走？亨達財富管理董事總經理姚浩然預期，北水能提振大市成交，但難言走勢回穩，後市仍要視乎人民幣走勢，房地產市道及內地經濟表現，反而博美股反彈較易。
姚指出，美股走勢反覆，主要是受勞動數據波動影響，有時比較強，有時比較弱，因此今晚公布美國非農就業數據便非常關鍵。他表示，即使勞動數據強不一定是壞事，反而要留意勞動參與比率能否上升，若勞動人口上升可紓緩薪金壓力。美國接下來公布的數據若非遠超預期般強，聯儲局其實今年未必需要再加息。
姚認為，美股未來走勢分化，以納指為例，指數可能反覆，但資金會環繞重磅股炒作，因投資者會傾向買高增長及盈利能見度強的股份，大型科技股料佔優，傳統股增長回報慢則欠吸引力。整體而言，美股10月仍較波動，料11月美債息見頂下走勢會明朗。
個股方面，領展(00823)最新公布數據顯示，2024財政年度首季(4至6月)期間，旗下香港商戶銷售額放緩。姚認為即使疫情過後，飲食業等等的市場開始復甦，但因為人力資源成本隨之上升，令租金上調的空間不大，因此較看淡領展盈利前景。姚指出，雖然現時領展股息在7厘左右水平，但股息未來有機會因盈利下跌而回落。因此領展股價未來有機會受壓，建議持貨較多的投資者可以開始部署減持。
內需股如啤酒板塊周四(5日)有追捧，個別股份如華潤啤酒(00291)今日仍向上。姚指出，受內地經濟復甦動力不似預期影響，消費動力轉差，料「消費下沉」現象會持續，利好低端消費，啤酒板塊是其中之一。本港三隻啤酒股之中，投資者可留意哪一隻利潤空間較大，其中青島啤酒(00168)及華潤啤酒(00291)較好，百威亞太(01876)因南韓市場表現差，吸引力較低。