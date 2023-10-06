姚浩然：大市難言回穩　博啤酒股要識揀...

港股周五(6日)反彈，下周北水回歸後大市會點走？亨達財富管理董事總經理姚浩然預期，北水能提振大市成交，但難言走勢回穩，後市仍要視乎人民幣走勢，房地產市道及內地經濟表現，反而博美股反彈較易。

姚指出，美股走勢反覆，主要是受勞動數據波動影響，有時比較強，有時比較弱，因此今晚公布美國非農就業數據便非常關鍵。他表示，即使勞動數據強不一定是壞事，反而要留意勞動參與比率能否上升，若勞動人口上升可紓緩薪金壓力。美國接下來公布的數據若非遠超預期般強，聯儲局其實今年未必需要再加息。

姚認為，美股未來走勢分化，以納指為例，指數可能反覆，但資金會環繞重磅股炒作，因投資者會傾向買高增長及盈利能見度強的股份，大型科技股料佔優，傳統股增長回報慢則欠吸引力。整體而言，美股10月仍較波動，料11月美債息見頂下走勢會明朗。