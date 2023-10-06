證監會：嚴格審批虛擬資產交易平台申請

香港證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣在投委會節目中表示，證監會嚴格審批虛擬資產交易平台申請，會按「相同業務、相同風險、相同規則」規管平台。

她指出，虛擬資產交易平台與券商等傳統金融機構一樣，必須遵守各方面的監管規定。基於虛擬資產特性及風險，證監會亦要求平台要有網絡安全、妥善保管資產、認識你的客戶程序、打擊洗錢/恐怖分子資金籌集、預防市場操縱及違規活動、會計及審計、風險管理、避免利益衝突等工作。在納入虛擬資產以供買賣前，要進行盡職審查，確保有關資產符合代幣納入準則，並要經證監會批准。

她強調，不允許持牌平台提供質押、孖展、坐盤等行為，因或違反平台中立原則，並有潛在利益衝突。

她提到，平台在接納散戶參與虛擬資產交易前，須評估散戶對虛擬資產知識、風險承受水平及風險狀況，並因應投資者的財政狀況及個人情況，設定投資上限。

她呼籲，投資者應選用持牌的平台進行交易，對平台有疑問，可參考證監會的名單。多次提醒「虛擬資產交易平台申請者」名單只供大眾查證平台是否有對其向證監會申請牌照的情況作出失實或誤導性的陳述，名單上的申請者未獲發牌，亦不一定能成功取得牌照。

黃樂欣又指，證監會將與投委會加強合作，提供一系列的投資者教育工作。