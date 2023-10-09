「小犬」離去！各類險種「極端情況」保障一文睇晒

颱風「小犬」逐漸減弱並遠離本港，香港保險業聯會(保聯)提醒市民，當本港在八號或更高熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號生效時或超強颱風後的「極端情況」存在期間，投保人須要留意以下各類險種的相關保障或條款、細則：

汽車保險

汽車保單一般並無條款排除黑色暴雨警告信號、八號或更高警告信號生效或「極端情況」存在期間的保障，除個別保單特別列明。惟投保人／司機必須留意：大部分保單條款列明，受保人須採取一切合理步驟以防受保汽車損失或損毀，以及保持受保汽車的良好狀態。另外，亦要遵守保單內其他有關條款。

事實上，颱風蘇拉及 9 月 8 日黑雨期間，有受損毀的的士因為購買了全保，已向保險公司索取賠償。保險公司現時正處理相關索償，故坊間個別人士流傳颱風或黑雨期間汽車保險失效之言，並無實據。

僱員補償保險

根據《僱員補償條例》的規定，當八號或更高警告信號、黑色暴雨警告信號生效或「極端情況」存在期間，僱員按僱主指示或者公司規定返回工作地點工作，除了工作時間內因工受傷或死亡，另外如工作時間開始前四小時內，以直接路線由其居所前往其工作地點途中，或在工作時間終止後四小時內，由其工作地點前往其居所途中遭遇意外受傷或死亡，一律被視作在受僱工作期間因工遭遇意外而引致。僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任。因此，僱員補償保險將會提供保障。

家居財物／樓宇結構保險

如因颱風引致家居內的財物出現損失，屬於家居財物保險的保障範圍。至於因颱風引致玻璃窗破損，則要視乎窗戶是原裝還是投保人自行改裝。在一般情況下，家居保險通常只覆蓋投保人自行裝修的部分，而不包括原本的樓宇結構。因此，如果鋁窗是屬於房屋原裝設施，就可能屬於火險的範疇，而不在家居保險的保障範圍內。然而，每家保險公司提供的保險計劃的覆蓋範圍都有所不同，並且有些公司還可能明確列出不在保險範圍內的特定物品。因此，在購買家居保險之前，投保人應該仔細閱讀條款並了解清楚。假如家居財物因颱風造成損失，住戶應在可行及安全的情況下盡量減低損失，並保留損壞物品，以及拍照作紀錄，以便索償時作佐證。

旅遊保險

⚫旅程延誤

如惡劣天氣是指定受保原因，而其引致已安排的公共交通工具有延誤，受保人將根據延誤指定時數，獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用，例如：酒店或機票支出的賠償。

⚫旅程取消

大部分保單的旅程取消是指受保人在出發前指定日數內如目的地因自然災害，而須要取消旅程可獲得保障。但是香港懸掛熱帶氣旋／黑色暴雨警告信號，則不是旅遊保險保障範圍之內。

⚫提早結束行程

大部分保單的提早結束行程條款保障受保人因目的地由於自然災害而必須中斷其受保旅程並直接返回香港所引致的機票或住宿費用損失。但因香港而非當地懸掛熱帶氣旋／黑色暴雨警告信號，則不是旅遊保險保障範圍之內。

投保人要留意，旅遊保險計劃的不保事項其中一項是投保前已存在的病患或狀況包括天氣狀況（如打風）及地震等自然因素。