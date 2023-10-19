【新盤追擊】Park Peninsula新盤啟德海灣多面睇

啟德跑道區地段罕有，三面環海坐落的樓盤除了擁有開揚景致，周邊更有充足的休憩及消閒設施，並同時鄰近東九龍本港第二個商業核心區(CBD2)，生活配套方便齊全，別具優勢。

美聯物業區域營業董事何家豪表示，為了提升啟德跑道區形象，之前投得區內地皮的9大發展商合組公司，聯手將這塊位於前機場跑道一帶的臨海地段，推廣成集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身的全新綜合多元化地段，並取名為海灣半島(Park Peninsula)。

海灣半島全新盤啟德海灣(KT Marina)，由中國海外、嘉華國際及會德豐地產合作發展，位於啟德承豐道15號，分兩期發展，合共提供約2,138伙；第1期啟德海灣1(KT Marina 1)涉及1,017伙，戶型涵蓋一至三房，主打兩房戶，由於項目位處跑道前排，預料大部分向東北單位享有開揚海景。

至於交通，啟德海灣坐落的承豐道，沿路設有多條巴士及小巴路線，來往九龍塘、觀塘、九龍灣及土瓜灣各區；美聯何家豪更補充，海灣半島作為地標式地段，交通亦有嶄新規劃，當中包括自動行人輸送帶的高架行人步道，以及跨海行人及單車共融通道等。另外，最快2025年完工的中九龍幹線，通車後往來西九龍和啟德發展區，只需約5分鐘車程。

新盤啟德海灣更享盡多元化的休閒享樂設施，除了匯聚45萬平方米綠化及休憩地帶，比維園大2.3倍外，還包括國際級體育地標啟德體育園等；至於項目的購物配套以及校網，更相當「煞食」，想知更多啟德海灣自住及投資潛力？請即去片了解！

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