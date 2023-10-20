姚浩然：港股短線考驗萬七關 京東只宜短炒
2023年10月20日 10:47
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，市場認為聯儲局主席鮑威爾最新言論暗示，本月底至下月初的議息會議，有望連續兩次維持利率不變。不過，美債息持續高企，仍然拖累市場氣氛。另外，內地日前公布的經濟數據好過預期，年內有機會達成經濟增長5%的目標，預計短期內或未必再有重大政策推出，大市欠缺上升動力。走勢上，恒指短線考驗17,000點心理支持，一旦失守有機會下試16,500點，甚至16,000點支持。
美債息觸及5厘大關，科網股繼續受壓。其中京東集團(09618)股價屢創新低。姚認為，網購節將至，京東再推百億補貼，有機會壓縮毛利率，增長前景現隱憂。其股價持續尋底，反彈力度亦不大，只宜短線炒波幅，中長線仍然不值博。
中東局勢持續動盪，避險資金繼續流入油、金市場，帶動相關板塊股份做好。姚指出，金價雖然上升，但爆發力比以往出現類似情況時弱。另外，金股現時估值普遍較高，沒太大吸引力。相反，他建議投資者可考慮本港上市的油股，其估值相對國際油股較低，而且息率亦有8厘左右。油股中他較看好中海油(00883)，認為其估值及息口均較為吸引。