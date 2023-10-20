姚浩然：港股短線考驗萬七關　京東只宜短炒

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，市場認為聯儲局主席鮑威爾最新言論暗示，本月底至下月初的議息會議，有望連續兩次維持利率不變。不過，美債息持續高企，仍然拖累市場氣氛。另外，內地日前公布的經濟數據好過預期，年內有機會達成經濟增長5%的目標，預計短期內或未必再有重大政策推出，大市欠缺上升動力。走勢上，恒指短線考驗17,000點心理支持，一旦失守有機會下試16,500點，甚至16,000點支持。