【高盛推介】美股指數明顯受壓 資金流入淡倉
2023年10月26日 11:39
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國科企業績表現參差，加上10年期債息再度攀升，美股昨日(25日)明顯受壓，納指下跌逾300點，超過2%。
Google母公司Alphabet字母公司(GOOGL)公布第三季收入增長11%至766.9億美元，高於市場預期，但其雲端收入低於預期，股價昨日下跌逾9.5%，報125.61美元。
昨日見資金流入納指淡倉，約有100萬元流入。
現時部署納指認沽證，要小心注意產品的條款及街貨。最貼價的認沽證行使價14,000點附近，開始變得貼價，加上部分產品已經累積一定街貨，可考慮換馬至輕微價外、低街貨產品。另外，12月份到期的產品亦開始變得短期，時間值損耗會加快，亦可考慮換馬至明年3月份到期、輕微價外產品。納指沽(10054)明年3月到期，屬輕微價外，亦是低街貨選擇，條款合適，值得留意。
投資者如看好納指，由於指數回落，宜重新審視產品條款，以較貼價證作部署，可留意納指購(10071)，屬中期輕微價外、低街貨選擇。
道指認沽證的情況跟納指認沽證相似，最貼價產品已累積不少街貨，可轉移至低街貨的輕微價外證，看淡可留意道指沽(10002)，是中長年期、輕微價外產品。
納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿8倍，中期、輕微價外。
納指沽10952，行使價13,930點，2024年3月15日到期，實際槓桿8.1倍，貼價。
納指購10071，行使價16,080點，2024年6月21日到期，實際槓桿9.2倍，中期、輕微價外。
道指沽10002，行使價30,000點，2024年9月20日到期，實際槓桿8倍，中長年期、輕微價外。
美股個股認股證條款：
字母購10053，行使價158元，2024年6月25日到期，實際槓桿5.6倍。
字母沽10052，行使價118元，2024年6月26日到期，實際槓桿2.8倍。
蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.8倍。
蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿4.5倍。
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