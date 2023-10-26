【高盛推介】美股指數明顯受壓　資金流入淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美國科企業績表現參差，加上10年期債息再度攀升，美股昨日(25日)明顯受壓，納指下跌逾300點，超過2%。

Google母公司Alphabet字母公司(GOOGL)公布第三季收入增長11%至766.9億美元，高於市場預期，但其雲端收入低於預期，股價昨日下跌逾9.5%，報125.61美元。

昨日見資金流入納指淡倉，約有100萬元流入。

納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿8倍，中期、輕微價外。

納指沽10952，行使價13,930點，2024年3月15日到期，實際槓桿8.1倍，貼價。

納指購10071，行使價16,080點，2024年6月21日到期，實際槓桿9.2倍，中期、輕微價外。

道指沽10002，行使價30,000點，2024年9月20日到期，實際槓桿8倍，中長年期、輕微價外。

美股個股認股證條款：

字母購10053，行使價158元，2024年6月25日到期，實際槓桿5.6倍。

字母沽10052，行使價118元，2024年6月26日到期，實際槓桿2.8倍。

蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.8倍。

蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿4.5倍。

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