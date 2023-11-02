渣打：8成測試用家指「數碼港元」滿足其當前支付需求

渣打香港與G+D最近完成金管局「數碼港元」先導計劃的測試，覆蓋一系列的應用場景，包括公共交通工具、餐廳、小商戶及大學校園，旨在探討模擬數碼港元作為現金以外的選擇有何潛在裨益及其可行性。

在進行離線交易時，數碼代幣會儲存在硬件錢包的保安構件內，包括智能卡、手機或可穿戴裝置。該支付機制完全支援離線功能，在無網絡、無電力供應和不依賴第三方進行結算的情況下均可完成交易，同時亦支援實時且安全的雙向連續離線支付(consecutive dual offline payments)。

測試發現，參與測試者認為將來若引入數碼港元，「離線支付能力」和「互通性」等因素是成功的關鍵。這包括讓任何人在任何情況下都能順利、安全地進行交易，同時允許消費者透過他們的首選網絡和數碼錢包進行模擬數碼港元交易。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳表示，近8成參與測試的消費者認為模擬數碼港元具有滿足他們當前支付需求的潛力，同時商戶也覺得離線支付方案簡單易用，並能與現有的數碼支付方式起互補作用。