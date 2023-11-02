許正宇：若技術許可　擬讓旅客用數字人民幣為八達通充值

財庫局公布一系列促進香港金融科技發展的主要措施，包括推出新的綜合基金平台；歡迎數字人民幣跨境使用，便利訪港內地旅客和前往內地的香港居民；以及促進虛擬資產和Web3.0領域與實體經濟相關的應用和創新，並進一步完善監管架構。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，當局將進一步公布整全的各項金融科技發展措施，反映港府推動市場向前邁進的策略考慮和願景。從推出新的綜合基金平台到歡迎更多數字人民幣應用方案，再到推動虛擬資產和Web3.0領域的實體經濟相關應用和創新，將惠及實體經濟，並為發展金融科技生態圈提供更強大動力。

新的綜合基金平台為香港金融市場基建，由港交所開發和營運，以零售基金業為對象，涵蓋由前到後端的分銷周期和價值鏈，務求為該生態圈內的投資者、基金經理、分銷商和其他持份者提供更佳服務。平台將擔當通訊中樞、業務平台和資訊門戶的角色，以強化香港作為國際資產及財富管理中心的地位。

八達通與中銀香港會研究新的數字人民幣應用場景。今年較早時，八達通與中國銀行深圳市分行合作，在深圳市羅湖區設置自助發卡機，以便香港居民使用八達通流動應用程式購買數字人民幣硬錢包。此外，中銀香港亦推出數字人民幣服務，便利內地旅客在香港的零售商戶以數字人民幣作支付，同時提供便利選項讓香港客戶以香港個人銀行戶口為數字人民幣錢包充值。

如獲監管機構批准和技術上準備就緒，財庫局歡迎八達通推展下一步計劃，擬訂方便訪港內地旅客在香港使用數字人民幣的解決方案，讓他們透過旅客流動應用程式以數字人民幣為八達通卡充值。