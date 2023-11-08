中資電動車企崛起搶客　日企擬降在華投資求生？

中國本土電動汽車製造商造成的市場競爭加劇，令日本車企舉步維艱，據指正考慮將資源轉投至其他重要市場以減少損失。

外媒報道，日本車企包括本田（Honda）、日產（Nissan）、萬事得（Mazda）、三菱汽車（MitsubishiMotors）和富士汽車（Subaru）於截至9月底止半年，在中國市場的汽車銷售與按年下降，其中三菱大降60%，富士汽車和日產則分別下降37%和20%；豐田則變化不大，但承認中國市場需特別關注。

三菱上月表示將退出與廣汽集團的合資企業，結束在中國的汽車生產。首席財務官Kentaro Matsuoka感嘆，電動汽車轉型的速度比預期要快，消費者的品牌和細分領域選擇也發生很大變化。去年，三菱在華僅銷售31,826輛汽車，相較疫情之前還要差。

雖然如此，但報道指許多日本車企仍然寄望未來幾年在中國上市的新款電動汽車，能夠有助於扭轉目前的局面。萬事得表示公司將暫時保持在中國的銷售網，以迎接計劃發表的新車型。