觀塘市中心商業地加入住宅用途　預計提供1750伙

市區重建局觀塘市中心第4及第5發展區商業項目於今年2月流標後，計劃加入住宅用途引入「垂直城市」概念重推，修訂建議將於周五(17日)交由城市規劃委員會審視，規劃署已表明同意，預計未來可提供約1,750個單位。

文件顯示，有關修訂與該局早前諮詢區議會的方案大致相同，項目佔地約265,010方呎，最高建築物高度為360米(主水平基準以上)(下同)，可建總樓面約2,702,840方呎，當中住宅面積將佔約1,185,116方呎，佔比例約43.8%，預計可容納約4,025人。

項目將提供約1,654,427方呎商業樓面，並未有特別規劃寫字樓、零售或酒店比例，料交由發展商自行分配，而整個項目預計於2033年完成。

對比上次流標的約純商業發展方案，總樓面約2,165,932方呎，改劃作商住發展後總樓面增加約24.8%，建築物高度亦增加75米或約26.3%。

而當時招標採用了「浮動規劃參數安排」，即在樓面不變的前提下，調配寫字樓、酒店及零售比例，但規定寫字樓面積須介乎約699,660至1,019,986方呎，零售面積不可少於約708,917方呎，並需設於項目的低層樓層。