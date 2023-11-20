【向世界錢進】海外客掃澳洲樓5年最多　邊個最捧場？

澳洲豪宅市場回暖，近期更獲內地買家一擲千金搶購。澳洲國民銀行(NAB)最新公布的住宅物業季度調查數據顯示，外國買家在澳洲住宅物業市場所佔的份額升至10%，不僅連續第4個季度上升，亦創下5年來新高。其中，內地買家佔外國買家的比例最高，數據更反映他們平均每日豪擲800萬澳元(約4,062萬港元)購買澳洲豪宅。

有扎根澳洲墨爾本的地產代理公司負責人指，大批內地買家正在瘋狂搶購墨爾本最高檔地區的住宅，頓時把當地豪宅價格推升200萬至300萬澳元(約1,015萬至1,523萬港元)，同時把本地人擠出市場。

他以近日市場上一套售價920萬澳元(約4,672萬港元)的物業為例，吸引了5組內地買家參與競拍，最終把該物業推高至以1,200萬澳元(約6,094萬港元)成交，出現不合理的溢價。此外，部分富有的內地買家更會帶上風水師，乘坐私人飛機前往墨爾本，排隊購買豪宅。

因此，他並未因促成潛在交易機率上升而高興，反而呼籲澳洲政府需要採取更多措施，加強監管外國人在澳洲買樓，以免出現進一步的價格失衡，影響澳洲普羅大眾的置業機會。

當然，並非所有人都認為內地買家投資澳洲房地產是件壞事，畢竟來自內地買家的資金保護了澳洲房地產市場免受低迷的影響，同時理解內地買家熱衷於把資金投入澳洲住宅的一系列因素，包括國際邊境重新開放、進入澳洲的海外移民大增、中國政府對內地超級富豪的打擊、內地房地產市場的不穩，以及最重要原因，是希望他們的子女在澳洲名校接受更好教育繼而在當地生活扎根。

事實上，內地買家在不熟悉的海外市場尋找居所，也要面對不少問題，其中最大挑戰是如何把資金移出中國。其中，透過香港把資金轉移到澳洲買樓，是較常用的途徑。

據悉價格介乎1,000萬至3,000萬澳元(約5,078萬至1.52億港元)之間的現樓，成為高端市場中那些非常挑剔且受過良好教育的內地買家心儀選擇。儘管富豪對價格介乎3,000萬至8,000萬澳元(約1.52億至4.06億港元)的豪宅也感興趣，但由於目前相關放盤幾近絕迹，遂較難促成交易。

澳洲財政部的外國投資季度報告數據顯示，在截至今年6月的12個月內，中國買家合共購買34億澳元(約172億港元)的住宅物業，比上一財年的24億澳元(約121億港元)增長41.6%。

【租盤空置率新低 政黨籲減慢吸移民】

房地產數據分析機構PropTrack的報告顯示，澳洲10月出租物業空置率已降至1.02%的歷史新低，反映租樓人士尋找租盤的難度愈益上升。其中，悉尼的空置率降至1.11%的歷史新低，比2020年3月跌六成以上；墨爾本放盤量與新冠疫情初期時相比少了一半；布里斯班與珀斯的空置率更低於1%。

有見及此，新南威爾士省反對黨要求政府在專注房屋供應方面的同時，也要立即減慢引進移民的速度，藉以給房地產行業留下足夠時間來追趕不斷增長的住屋需求。

政黨認為，儘管移民豐富了澳洲的社會並促進經濟增長，但目前的移民水平遠遠超出了住屋市場的供應能力。政府增加供應的做法固然值得支持，但立即減慢引進移民可以有更快的效果。

澳洲政府預計，該國本財年流入的海外淨移民量會達到37.5萬，雖然相比上一財年高達49萬人減少，但與疫情爆發前3年、每年的淨移民數量平均只有24.8萬比較，增幅仍顯著。

面對需求強勁、新樓供應放緩、出租物業空置率近年一直呈跌勢的大環境，澳洲移民部長Andrew Giles表示，儘管移民湧入帶來更大住屋壓力，但同時，澳洲也需要更多移民來建造房屋：「有關移民的討論重要，需要以一種非常謹慎的方式進行，目前澳洲面臨人才短缺，需要擁有相關技能的移民來幫助澳洲人建造更多房屋。」

再者，當地建築行業一直在游說政府，希望簡化簽證程序，讓更多熟練工人能獲得過來澳洲的簽證。行業聲稱至少需要額外引進48萬新工人才能保證行業正常運轉。