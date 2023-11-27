TVB計劃重組裁員300人　免費電視頻道申請由5變4

首先，集團將合併J2台和財經體育資訊台的內容及推出新頻道「TVB+」，新頻道將結合現有兩台內容，打造一系列多樣化的年輕觀眾內容(包括戲劇和綜藝節目)、體育和資訊性節目。而目前在財經體育資訊台播放的財經相關內容，包括與香港股市和房地產市場有關的節目，將重新分配大部分該等節目到現有的翡翠台和計劃中的TVB+頻道。

由於上述重組重新分配了製作資源，集團將大力投資黃金時段的製作，削減邊緣時段內容的製作預算，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目。因此，除了在2023年3月宣布，並按計劃在2023年年底前實現的年度成本節約2.6億港元外，預計2024年將再節省1億港元的內容成本。同時，將削減這個業務分部的人員超過200名。

以上的重組計劃需要取得香港通訊事務管理局的批准，集團已於2023年11月27日(周一)向該局提交申請，一旦獲得批准後將執行該計劃。然而，在現有的本地免費電視節目服務牌照的准許範圍內，將從2023年12月開始分階段調整內容和節目，逐步過渡到新的4條頻道陣容。預計將在2024年第1季度獲知申請結果。

另外，集團將把現時的線上平台「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分，這項重組計劃預計於今年12月31日前完成。預計電子商貿業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約5,000萬至6,000萬元。「士多」的網站和手機應用程式將於2023年12月19日停止營運，約100名現時的「士多」員工將離開集團。

就傳媒對於無綫申請改動節目頻道編排的查詢，通訊事務管理局辦公室發言人周一(27日)回應如下：

通訊局已收到無綫上述的申請，會按既定程序處理。又稱，任何本地免費電視節目服務牌照持牌機構修改電視頻道播放內容而致其偏離原先通訊局批准的建議，必須經通訊局審批，並在取得通訊局批准後方可生效。