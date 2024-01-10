港大鄧希煒：港元繼續與美元掛鈎利大於弊

香港與內地通關邁向一周年，疫後社會逐步復常，但隨之衍生的港人跨境消費熱潮正讓本地旅遊業界頭痛。港大經管學院副院長(對外事務)、馮國經馮國綸基金經濟學教授鄧希煒指，成本高企一向是香港服務業面臨的短板，香港直接與鄰近「價廉物美」的地區競爭是沒有可能，直言香港市民正在用腳投票「北上消費」，香港旅遊業競爭力要大大提高。

他建議本港找一些有特色的旅遊項目，或者趁重要商業會議舉辦前後，由政府、公營機構牽頭舉辦一些高增值娛樂項目，例如香港國際七人欖球賽，吸引旅客多停留幾日，花費多幾日，從而帶動經濟。

香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸指出，香港經濟恢復不及預期，企業要加把勁迎合客戶需求。

港大經管學院周三發布《香港經濟政策綠皮書2024》，就不同香港熱門議題作分析，包括香港作為國際金融中心的未來、聯繫匯率制度的利與弊等。

鄧希煒指，聯繫匯率制度唯一風險是美國政府無理地對香港重要金融機構作嚴重制裁，不允許持有或者兌換美元，風險並非零，但強調發生的風險很低。他相信金管局內部有討論過Plan B，但香港作為全球重要金融中心，以及中國「引進來走出去」的中心，不論對香港或者中國長遠經濟發展，以及考慮到人民幣國際化，港元繼續與美元掛鈎是利大於弊。

王于漸亦稱，脱鈎發生機會接近零，又表示願以其身家賭未來5年聯匯不會脫鈎。