貝萊德任命陳蕙蘭為亞太區主管

貝萊德今日(13日)宣布任命陳蕙蘭為亞太區主管，同時任命Andrew Landman和清水寬之(Hiroyuki Shimizu)為亞太區副主管，即時生效。

陳蕙蘭接替將調遷至倫敦擔任貝萊德國際業務主管的駱慧祖(Rachel Lord)，並將常駐香港，負責領導亞太地區業務，並監督各項業務、客戶、投資團隊以及營運平台的全方位發展，為財富和機構投資者提供貝萊德的主動投資、指數投資、ETF產品、另類投資和科

技解決方案等投資方案。

陳蕙蘭曾任貝萊德亞太區副主管、大中華區主管以及亞太區交易、流動性及借貸團隊主管。她於2013年加入貝萊德，擔任iShares安碩亞太區資本市場及產品主管，及後擔任 ETF及指數業務主管，直至2021年。目前，她是貝萊德全球執行委員會、全球市場委員會以及亞太區執行委員會和指導委員會的成員。

貝萊德同時任命澳大拉西亞主管Andrew Landman和亞太區機構業務主管兼北亞(日本和南韓)業務主管清水寬之為亞太區副主管。Landman除了負責領導澳洲和紐西蘭市場的團隊外，將擴大職責至監督東南亞市場和亞太區財富業務。清水寬之會繼續領導貝萊德亞太區機構業務，以及日本和南韓市場，並將擴大職責至監督台灣市場。

此外，原亞太區財富業務主管雷俊彥(James Raby)將擔任亞太區首席營運官。范華將出任中國區負責人。