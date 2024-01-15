英國喪葬費用升幅遠高通脹　「死亡成本」高達...

外媒報道，高通脹影響英國人的方方面面，喪葬費用創新高之餘，更迫使愈來愈多家庭為親屬後事而向其他人借貸，地方政府為沒有家人亦未留治喪經費的死者所舉辦的聯合奠祭(俗稱「貧民葬禮」)也增加。

據保險公司SunLife報告，目前於英國舉辦一場基本葬禮的費用，按年升4.7%至4,141英鎊(4.1萬港元)，相較於2004年的1,835英鎊(1.82萬港元)，20年間大增126%，遠高於過去20年來消費者物價指數的72%升幅。

再加上土葬或火葬、主持、中價位棺材、靈車等相關費用，英國人的「死亡成本」創新高達9,658英鎊(9.58萬港元)。

另SunLife報告指，7成英國人在生前預先準備費用，當中僅54%的人可負擔所有開支。導致家屬平均負擔1,872英鎊，為先人辦理後事。高昂死亡成本加上當下生活成本危機，已經成為數百萬英國家庭的一大問題。2成家庭於支付葬禮費用時，會遇到「顯著財務隱憂」。

報告顯示，直接火葬(direct cremation)目前愈來愈普遍，因為花費較少，去年費用一般為1,498英鎊(1.48萬港元)。去年英國2成葬禮採火葬，較2019年增加3%。