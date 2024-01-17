【機債攻略】機管局4.25厘債券開始認購　各行優惠一文睇晒！

港府近年大舉發行零售債券，iBond、銀債、綠債等有穩定且可觀的回報，吸引市民認購；最近連公營機構亦參與發債。香港機場管理局擬發行最多50億港元零售債券，每年定息4.25厘，發行年期為2.5年，認購日期由即日起至下周四(25日)的下午2時截止。

若以認購10萬元機管局債券計算，全期兩年半後可獲利息10,625元；由於該債券每3個月派息一次，即每期可獲發利息1,062.5元。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐認為，該債券設有提早贖回機制及二手交易市場，持有人日後可彈性選擇；又指其入場門檻低，且派息密度高，相信認購反應熱烈。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌認為，機管局債券能夠鎖住2年半高息，相信有一定的需求。但坦言，50億的發行金額不算很多，建議有興趣投資者認購3至5手即可。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，由於發行量少，加上港股現貨市場仍在低位徘徊，加上有保底機制，預期反應非常踴躍，建議投資者認購10手或以上，並以全家總動員方式認購，增加中獎機會。

值得留意的是，為確保債券不會被集中認購，將採用政府過往發行零售債券所用的循環分配機制，即先向所有合資格申請人派發一手，若有足夠剩餘債券則再次配發一手，餘此類推；不夠全數配發則改由抽籤形式分配。同時，不允許重覆購買。

同時，機債亦與iBond有所不同，投資者可於每季付息日前30至60日要求贖回，投資者可獲100%本金和相關應計未付利息，而若果債券在二手市場穿底，套現時也毋須蝕讓。

各大銀行及券商今日起接受機管局零售的債券，本網亦搜集不同認購優惠，供讀者一文睇晒！

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