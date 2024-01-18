專家樓評：專才收入唔夠買樓　內地妻可做按揭擔保人？

政府致力吸引海外人才及資金來港，先後對符合指定輸入人才計劃的人士及以投資移民計劃入境人士，推出置業印花稅「先免後徵」。由2023年10月25日實施以來，已有數百宗申請，而本行亦接到不少查詢，而且已有一些成功批出按揭的個案，可與大家分享。

其中，有個較特別的案例，這名客戶在施政報告宣布「先免後徵」措施後，便立即去物色適合的單位，並在數天後便火速入市購入一個紅磡區的新盤，並打算申請90%按揭。可是他仍差一點才能符合按揭基本入息要求，但他的直系親屬皆未取得香港身份證，能否以內地入息及非本地身份去做90%按揭的擔保人呢？

這個案的客戶原本是來港攻讀博士學位，畢業後獲大學聘用下留港定居，他購入約507萬元的單位，打算做90%按揭，年期30年，可是他的每月入息只有約4.3萬元，差兩千多元才能通過每月供款不多於入息50%的基本入息要求，他需要加按揭擔保人才能批到90%按揭。

可是客戶沒有直系親屬在港，而其妻子目前仍於內地大學工作，未有香港身份證。客戶曾自行向一家大型銀行查詢，該銀行指其妻子沒有香港身份證，不能做高成數按揭擔保人，客戶很徬徨之下尋求協助。

●需提供婚書糧單完税證

一般情況下，按揭擔保人不一定要是香港居民及持有香港身份證，但前提是客戶能提供關係證明，也即是與妻子的結婚證書，以及其妻子內地身份證及港澳通行證，同時要有其最近6個月糧單及最近期的完税證等資料，銀行及按保公司都會按個別情況，考慮批核其申請。而由於客戶的妻子是於內地大學工作，有齊完稅證等證明，經協助下，極速於一家大型銀行批出90%按揭，息率與一般香港居民按揭沒差別，是H+1.3%，息率P-1.75%(P=5.875%)，實際按息為4.125%，同時有2%的按揭現金回贈。

另外，亦要留意，由於70%以上的高成數按揭(即要選用按揭保險計劃)，一般要求是物業需作自住用途，而對於非本地收入人士，需能證明非於香港工作及非香港支薪之下，單位為「自住」的合理性。

其實，現時只要有香港身份證，在未取得永久居民身份時，置業做按揭基本已經與永久居民的審批準則相同。即使在申請按揭時，在港未有足夠6個月的入息證明，未有稅單等狀況，仍然有可能獲銀行批出按揭，建議在入市前找按揭代理做預先評估，可確保整個置業以至按揭申請流程更順暢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣