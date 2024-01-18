諾獎得主預測：拜登再勝特朗普　美經濟可軟着陸

美國前總統特朗普在艾奧瓦州的共和黨初選大勝，意味他的重返白宮之路已取得關鍵性勝利。不過，2001年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)相信，現任總統拜登依然可以重選成功。

斯蒂格利茨出席港大經管學院舉辦的香港經濟前景展望研討會時表示，目前美國經濟處於頗佳狀態，失業率下降、勞工市場參與率上升，任何一個經濟模型都指出拜登會勝利。再者，美國人更加關注女性生殖權利、氣候改變等議題，特別是年輕一輩普遍有「特朗普是一個危險」的強烈感覺。

他進一步表示，特朗普不斷讓削減自己對中間派的吸引力，又謂特朗普過去曾指，就算自己殺人也不會失去支持者的言論，反映他是不相信、不尊重法治的人。雖然特朗普及拜登的民調支持率接近，可是這不算很明顯、準確的信號，他相信拜登最後會勝出，即使競爭會很激烈。

斯蒂格利茨亦認為，目前通脹溫和，甚至有下降風險，相信聯儲局今年會輕微減息來放鬆貨幣供應。他表示，這輪通脹由戰爭及疫情推動，導致很多需求轉移、供應鏈被顛覆，部分產品的價格上漲幅度遠超過需求所帶來的影響，繼而影響投資方向、出口等，實際上總需求一直低過總供應，加息更是把總需求壓低。

他主張央行當時是誤判了通脹情況，又引述研究指有市場力量的參與者往往在高息環境進一步推高價格，所以加息是「讓事情變得更糟糕」；可幸這只是過渡性情況，市場目前已在修正、通脹亦正在回落。

不過，斯蒂格利茨指，央行猛烈加息所伴隨的後果乃硬着陸風險，雖然美國應可軟着陸，因為美國已經進入強勁增長周期，但猛烈加息依然為發展中國家帶來風險，而這些地區可能要等多一年時間，才真正感受到貨幣政策的影響力，並警告今年環球經濟增長放緩，可能有更多的新興及發展中市場遇到債務危機。