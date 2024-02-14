李澤銘：港股短線毋須太悲觀　油股仍有上升動力

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，美國最新通脹高過預期，減息時間表或又再延後，隔晚美股急跌，連帶恒指龍年紅盤低開。不過，他認為港股短期毋須太過悲觀，主要由於內地股市下周復市，加上下月兩會召開，市場憧憬或會有更多救市及刺激經濟措施出台，料對大市有利。

技術形態上，恒指跌至15,500點水平有明顯支持，短期有望出現反彈，但亦未宜期望過高，相信指數升至16,200至16,400點已有明顯阻力。至於龍年有冇機會扭轉兔年疲態，則要視乎內地會否有更多逆周期政策，如人行會否有更多放水措施，以及房地產企業債務問題有更多有效策略，才有望令經濟出現明顯轉向，並令股市扭轉弱勢。

中東與俄烏戰局勢緊張，帶動國際油價做好。李認為相關因素影響短暫，在石油出口國組織(OPEC)未有進一步減產計劃，較難扭轉石油供求平衡，加上今年美國經濟有機會放緩，相信油價有向下壓力，短期要進一步突破有難度。不過，他對在香港上市的石油股看法正面，指其具中特估概念，企業營運穩定，派息亦慷慨，加上臨近業績期，業績或有驚喜，股價短期仍有上升動力。