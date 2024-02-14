早獲軟銀及女股神支持　基因檢測公司Invitae申破產保護

外媒報道，獲軟銀和「科技女股神」伍德(Cathie Wood)的方舟投資(Ark Investment Management)支持的基因檢測公司已申請破產，基因檢測行業經歷疲情時期的爆紅後，難以重新獲得投資者的興趣。

Invitae在美國新澤西州申請美國破產法第11章規定的破產保護，並在其申請中列出5 億至10億美元的資產和10億至100億美元的負債。

該公司市值在疫情期間曾飆升至超過100億美元。儘管投資者的興趣重新燃起，但該公司仍持續虧損，並難以維持可持續的業務。

根據該公司最新季度報告，截至去年9月30日，Invitae的兩組優先擔保債券分別在 2024和2028年到期，未償還債務約14億美元。軟銀在2021年投資了12億美元的可轉換債券來支持Invitae的資產收購計劃，目前仍然是這家陷入困境的公司的股東。

自上市以來，Invitae已裁員、削減成本並出售部分資產。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，該公司於2023年成立一個特別委員會，以探索籌集現金及解決債務的方案。

Invitae之前表示，該公司在過去幾年中解僱約1,000名員工。該公司並以高達5,200萬美元的價格出售其妊娠篩查相關業務資產。