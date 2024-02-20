美國電動車熱潮減退　電池原料商急縮保命

外媒報道，美國車廠決定調整電動車生產策略，由純電動轉轉為側重混能車，對車用電池需求料造成影響，鋰和鎳的生產商開始削減成本，除了關閉鋰礦，也大規模裁員，並暫停數十億美元的項目。

自去年初以來，美國的電動車熱潮降溫，鋰和鎳的價格開始暴跌，其中鋰價在過去一年暴跌了80%，價格已跌至2020年以來的最低水平。全球最大鋰供應商Albemarle，原定今年在南卡羅來納州建造鋰工廠已叫停，並解僱了300名員工，佔員工總數約4%。另一家美國鋰公司Piedmont Lithium也預告會裁減27%員工。

美國的電動車需求去年底開始放緩，主要因為電動車價格昂貴，購車者不願意拋棄燃油投入電動車懷抱，並對充電基礎設施感到擔憂。為了促進電動車銷售，車廠唯有提供折扣及較低的利率吸引買家。因應市場變化，美國兩大車廠都宣布電動車減產計劃，並暫停部分投資。其中，通用取消了2024年中生產40萬輛電動車的目標，同時也延緩了在密歇根工廠啟動生產電動卡車的計劃，也解僱了底特律工廠所有近1,000名員工。

另外，福特宣布將減少電動車Mustang Mach-E，以及F-150 Lightning電動皮卡的產量，同時推遲了價值120億美元的電池工廠和其他電動車的投資計劃，轉而集中於混合動力車的生產。為了削減成本，福特在密歇根鋰工廠裁員1,400人。