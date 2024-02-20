紅磡海名軒3層共逾7萬呎商業樓面　將於3月拍賣

仲量聯行獲業主委託為拍賣人，將於3月27日公開拍賣紅磡環海街11號海名軒3樓、5樓及6樓共3個全層商業樓面，均附設樓梯通往各層，物業起標價將於臨近拍賣日期前公布。

海名軒於2001年落成，為維港地標豪宅項目，並擁有3層作非住宅用途的商業樓層，亦即是次拍賣物業。其中，3樓建築面積約18,520方呎，而5樓及6樓建築面積分別約28,030方呎及27,270方呎，3層樓面面積合共約73,820方呎。物業用家可優先使用位於地下一層的3個停車位，另可使用1樓下層的兩個貨車位及1樓上層的4個上落貨停車位作商業用途。而物業徒步約3鐘即可至港鐵黃埔站。

該物業將按現狀連現有租約及准用約(如有)出售，並連同其內的附著物、裝置及動產一併出售。其中3樓已租出，5及6樓屬空置。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，上述物業是市面上極罕見的臨海全層商業樓層，有利吸引優質租客進駐，投資者將物業放租作長線投資，可望獲得理想及穩定的租金回報。加上，物業各層樓面寬敞明亮，間隔靈活實用，可塑性極高，適合尋求優質工作空間的企業購入作總部，而且物業連同現有裝修及布置拍賣，方便買家即買即用。

據市場資料顯示，該批樓面由基金持有，早於2018年連同地下一層3個車位，以約11.6億元購入。