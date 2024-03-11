普徠仕：日央行或4月修改政策框架

普徠仕國際經濟學家Aadish Kumar就日本央行的政策方向表示，日本央行或將於4月修改其政策框架，並改變其現行的政策工具。

新框架將旨在通過放慢擴張資產負債表來增強政策的可持續性；提高應對通脹意外升溫的靈活性；減少非常規工具的負面影響。4月修改政策框架是他的基本預期，因為日央行有機會藉最新發布的通脹預測，傳遞有更大信心實現通脹目標的訊息。

他預計政策利率將升至0%，聲明中將删除收益率曲線控制(YCC)的目標。為保持對日本長期政府債券收益率的控制，日央行或會保留10年期日本國債1.0%的參考利率。日央行亦將保持靈活，根據收益率波動和速度調整買債。另外，他預計當局在未來數月內，將逐步减少買債，並取消前瞻性指導，以增加政策的靈活性。

由於經濟活動疲弱，通脹可能意外回落，Kumar認為日央行在今年結束負利率政策後，或不會再加息。雖然存在結構性薪酬增長壓力，經濟增長仍然疲弱。日圓弱勢、新冠疫情後重新開放的影響和旅遊業的反彈等利好因素正在減弱。

實質收入下降導致日本國內消費疲弱，中小企業難以轉嫁更高的成本，零破產案例上升和及為地區銀行構成憂慮。即使薪酬增加，但員工並沒有為了更高的薪酬而跳槽，令薪酬的可持續增長成疑問。最近通脹已見紓緩，與前幾個月相比，價格變化極大且推升通脹的因素亦有所減少。

若日本國内因素刺激通脹升溫，美國和歐元區實現經濟軟着陸，日央行的政策或會與聯儲局和歐洲央行不同。一些市場觀察者對日本貨幣政策有更為鷹派的觀點，他們預期「春鬥」勞資談判的直接影響、人口老齡化帶來的結構性勞動力供應短缺，以及女性和老年勞動力參與趨於平穩的預期或將在短期内推升薪酬。若資本支出增加，實質收入增長，則有望推升增長預期，亦可能加劇日本國內通脹壓力。

然而，如果全球經濟增長轉差速度快於預期，各國央行被迫大幅減息，市場普遍預期日本央行將維持0%的政策利率。