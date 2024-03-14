珀麗灣全海景戶放盤一周即劈價　三房單位3年帳蝕185萬沽

市場蝕讓買賣頻現，馬灣珀麗灣全海景套三房單位，一周減價40萬元售出，原業主不足3年帳面蝕讓185萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李百達表示，鰂魚涌匯豪峰低層D室，實用面積約469方呎，兩房間隔，以850萬元成交，呎價約18,124元，新買家為用家，原業主則於2009年以375萬元買入，持貨近15年帳面獲利475萬元。

●美聯施志剛指，鰂魚涌康蕙花園1座中層D室，實用面積約538方呎，三房間隔，近期叫價約850萬元，外區換樓客議價後以約778萬元成交，呎價約14,461元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園3座中層C室，實用面積約792方呎，三房設計，成交價888萬元，叫價達970萬元，最終減價82萬元成交，減幅達8.5%，呎價約11,212元，貼近屋苑近年呎價新低。

●中原周世康稱，灣仔星街永星苑中層A室，實用面積約357方呎，一房間隔，已放盤一段時間，原先叫價650萬元，因應市況曾下調叫價，最終累減191萬元，以459萬元成交，呎價約12,857元，新買家為區內投資客。

●美聯蘇振宇表示，堅尼地城Imperial Kennedy低層連平台特色戶，實用面積約536方呎，連逾500方呎平台，獲一直物色特色單位的同區客，以1,333萬元承接，呎價約24,869元。

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九龍區

●美聯黃家明稱，鑽石山星河明居A座中層5室，實用面積約593方呎，三房間隔，同屋苑分支家庭客熟悉該區，方為便照顧家人，決定以930萬元增持單位自住，呎價約15,683元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園12座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔望部分海景，以約470萬元未補價第二市場價易手，呎價約9,711元。

●中原鄭永馨指出，奧運站帝柏海灣5座高層G室，實用面積約475方呎，兩房間隔，以925萬元易手，呎價約19,474元。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣碧海藍天5座中層C室，實用面積約496方呎，兩房間隔，以780萬元放盤約3個月後，吸引區內客洽詢，議價後以約739.9萬元成交，呎價約14,917元。

●中原歐陽振邦指，長沙灣昇悅居7座中層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望內園景，最初開價888萬元，近日調整至765萬元，累減126萬元，終以762萬元易手，呎價約15,519元，原業主持貨約5年帳面蝕讓44萬元。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳廣明苑廣盈閣高層8室，實用面積約639方呎，叫價約508萬元，減至約480萬元售出，呎價為7,512元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山居屋富輝花園1座低層C室，實用面積約570方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價610萬元，放盤一星期減至590萬元成交，呎價約10,351元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山雅景臺3座中層E室，實用面積約606方呎，三房間隔，放盤11個月減價132萬元，以668萬元已補價自由市場價售出，呎價約11,023元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山3月暫錄約50宗二手買賣，已超越上月全月，其中曉峯灣畔3座中層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，開價約640萬元，議價後以588萬元易手，呎價約11,737元。

●中原劉俊杰指，大圍3月暫錄近34宗二手買賣，柏傲莊II的7B座高層D室，實用面積約753方呎，套三房間隔，享內園景，開價約1,590萬元，議價後以1,520萬元成交，呎價約20,186元，3年多帳面輕微蝕讓約21萬元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城29座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，去年底開價約650萬元，議價後以600萬元易手，呎價約13,304元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田碧濤花園1期3座高層D室，實用面積約849方呎，三房連套房間隔，原叫價1,160萬元，減價180萬元，以980萬元沽出，呎價約11,543元。

●中原陳韻兒稱，火炭駿景園1座中層A室，實用面積約1,041方呎，套三房間隔，叫價約1,160萬元，議價後以1,108萬元沽出，呎價約10,644元，新買家為同區家庭客。

●中原蔡堅濤指，粉嶺及上水3月至暫錄約81宗二手買賣，粉嶺牽晴間暫錄約12宗，屋苑8座中層F室，實用面積約428方呎，兩房間隔，放盤時開價約560萬元，最終以512.8萬元易手，呎價約11,981元，新買家為上車客。

●中原蔡天賜表示，上水名都3月暫錄約兩宗買賣，屋苑1座低層E室，實用面積約401方呎，兩房間隔，開價約420萬元，最終以403萬元易手，呎價約10,050元。

●中原陳偉業指，東涌3月暫錄約41宗二手買賣，已超上月全月近1倍，藍天海岸3座中層A室，實用面積約781方呎，套三房連儲物房間隔，叫價860萬元，減價30萬元，以830萬元成交，呎價約10,627元。

●中原王勤學表示，元朗YOHO Town2座頂層特色單位，實用面積約836方呎，套三房連儲物房間隔，附連約127方呎平台及163方呎天台，叫價1,200萬元，放盤不足一星期，共減131萬元，以1,069萬元沽出，呎價約12,787元。

●美聯馮根明指，元朗蝶翠峰10座低層D室，實用面積約798方呎，四房間隔，早前於市場以728萬元放售，獲外區首置客議價後以675萬元承接，呎價約8,459元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊3月錄約46宗二手買賣，創近兩年單月新高，麗湖居7座低層C室，實用面積546方呎，三房間隔，望內街景，開價460萬元，微減2萬元，以458萬元獲承接，呎價約8,388元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天盛苑B座高層12室，實用面積530方呎，兩房間隔，減價20萬元，以408萬元未補價第二市場價易手，呎價約7,698元。

●中原岳家富指出，新屯門中心8座高層A室，實用面積約501方呎，兩房間隔享山景，以440萬元零議價沽出，呎價約8,782元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門居屋美樂花園4座高層F室，實用面積約861方呎，三房間隔，以780萬元已補價自由市場價，呎價約9,059元。

●中原陳家富表示，屯門大興花園1期2座中層H室，實用面積約428方呎，兩房間隔，開價410萬元，議價後以405萬元沽出，呎價約9,463元，新買家為年青上車客。

●中原溫詩雁指出，馬灣珀麗灣22座中層A室，實用面積約709方呎，屬全海景套三房單位，叫價730萬元，放盤一星期，減價40萬元，以690萬元承接，呎價約9,732元。原業主於2021年4月以875萬元購入單位，帳面蝕讓185萬元，3年貶值約21%。

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