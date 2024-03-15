長沙灣映岸部署下周開放示範單位及開價　料最快3月開售

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目已獲批滿意紙，可即買即住，估計該盤前排有不少單位享有海景，佔整體供應約一半。定價參考同系同區的映築，而該盤現時由集團持有單位已售出257伙，套現將19.3億元，平均每伙成交價約750萬元，平均成交呎價約23,000元。映岸距離港鐵南昌站及深水埗站，有約7分鐘步程。

他回顧同系其他樓盤的銷情，長沙灣巴域街Belgravia Place第1期已售出390伙，佔全盤714伙約55%，套現約21億元，平均成交呎價約16,700元。長沙灣曉柏峰亦已累售107伙，吸金約6億元。

資料顯示，映岸於2022年中，仍處於樓花階段時已上載樓書。該盤由2座26層高的住宅大樓組成，共提供262伙，實用面積介乎261至573方呎。間隔涵蓋開放式、一房、兩房，部分特色單位採三房間隔。