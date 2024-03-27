【新盤直擊】南區ONE STANLEY享受頂級生活配套

講到香港超級豪宅地段，當然非南區一帶海灘深水灣、淺水灣、及赤柱等莫屬；而當中的赤柱，更以擁有獨特的生活節奏，而多一分吸引力。據美聯物業首席區域營業董事方富義表示，赤柱自成一隅，不單起居飲食不假外求，就連家長夢寐以求的學校亦有在內。不過赤柱罕有全新樓盤供應，對上一個大型項目，都要約20年前的富豪海灣。另外，港府近年的施政報告也提出「躍動港島南」，計劃銳意將南區打造成一個充滿活力，集商住、創意及消閒娛樂於一身地區，自然又為赤柱增加多分潛力。

赤柱終於再有全新的豪宅項目登場，由建灝地產發展的ONE STANLEY，位於赤柱黃麻角道128號，提供超過80伙，當中四成為獨立屋，六成為分層單位，而獨立屋更是戶戶向海。

ONE STANLEY顧名思義坐落於赤柱這個完善社區之上，由日常生活，以至休閒購物都方便至極；好似赤柱大街、赤柱廣場、美利樓，已經有齊各式各樣的商舖、食肆、超市等；另外，赤柱海濱一帶亦有不少露天酒吧及餐廳；而事實上不單止赤柱區內，ONE STANLEY的住客前往淺水灣The Pulse 、陽明山莊以及數碼港等商場，都僅10至20分鐘車程，不論看戲購物美食均垂手可得。

美聯方富義又指，赤柱貴為富人聚居地方，周邊是星級酒店及會所，好似淺水灣酒店、鄉村俱樂部、香港高爾夫球會，以及深灣遊艇會等，由赤柱出發，都是10至20分鐘車程，是名符其實的富豪生活圈。另外，赤柱雖然遠離煩囂，但前往各個核心區又相當快捷，由ONE STANLEY駕車前往銅鑼灣、中環、金鐘等，僅約半小時，而經紅磡海底隧道過海去九龍，抑或經東區海底隧道，前往第二個商業核心區(CBD2)啟德，僅均需半個小時 ，如果怕塞車，由項目駕車前往港鐵海洋公園站，亦僅約16分鐘，輕宜易舉便享受到鐵路網絡。

至於家長最關心的校網，赤柱區內已有聖士提反書院附屬小學、及聖士提反書院兩所神校，另外由ONE STANLEY前往頂級的直資及國際學校，聖保羅男女中學附屬小學、新加坡國際學校、加拿大國際學校，香港國際學校等，僅5至20分鐘車程。想知樓盤更多資訊，Click片睇啦。