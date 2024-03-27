【一手盤攻略】赤柱ONE STANLEY　矜罕臨海豪宅地標

赤柱-位於港島最南面的海濱小鎮，地理位置依山傍水，而且具豐富歷史底蘊，不但有逾百年歷史的美利樓，亦有卜公碼頭、赤柱郵政局、舊赤柱警署等知名古蹟，四處洋溢着中西文化合璧的氛圍。中原地產高級資深區域營業董事陳碧君（Vic）更補充，相傳赤柱以前種有大量木棉樹，艷陽高照下彷如一根根紅色巨柱，故稱為「赤柱」。

正因赤柱環境優美恬靜及具文藝氣息，加上住宅私隱度高及多採用低密度發展，故吸引了不少名人富豪，甚至是老牌家族聚居，但赤柱豪宅市場一直渴市，業主們偏向惜售，令區內沒新盤推出，單位售價亦一直處於高位。

若有意進駐這區的話，不妨留意由建灝地產發展的ONE STANLEY正部署推售，全盤共82伙，位處前排的32幢洋房戶戶向海，實用面積2,695至7,079方呎；至於位處後排的50伙分層單位，實用面積則由834至3,341方呎，提供2房至5房，主打4房或以上大戶。

民生配套方面，ONE STANLEY附近的赤柱大街、赤柱廣場有齊琳瑯滿目的商舖，滿足日常生活需要，而沿着海濱長廊一帶，有多家富異國風情的酒吧和露天茶座，可一邊品嚐美酒佳餚，一邊欣賞赤柱灣的綺麗海景。

而ONE STANLEY附近還有家長心儀的名校，例如聖士提反書院附屬小學、及聖士提反書院；另外前往頂級的直資及國際學校，聖保羅男女中學附屬小學、香港國際學校、新加坡國際學校、加拿大國際學校等，均僅5至20分鐘車程。

港島南以至赤柱一帶有不少天然地貌，包括有赤柱泳灘、淺水灣泳灘及深水灣泳灘等等，亦有大潭郊野公園及石澳郊野公園等，「上山下海」樣樣齊。赤柱地標美利樓、卜公碼頭，亦是遊客打卡熱點，加上南區亦有多間星級會所，包括深灣遊艇會、鄉村俱樂部及香港哥爾夫球會，寓居於此能享受到既奢華又寫意的休閒活動。

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