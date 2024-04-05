環保露台補價金額計法改劃5大區　邊區最受惠？

地政總署最新公布環保露台的標準補地價金額，今次在地區劃分上作出重大修改，歸納為5個主要地區，包括港島、九龍東、九龍西、新界南及新界北，以面積11方呎環保露台為例，各區補地價金額介乎3,300至26,500元，折合每方呎約307至2,462元，大多較去年明顯下調。

而過往的補地價金額以6個區域進行統計，包括港島/九龍、沙田/西貢、大埔/北區、屯門/元朗、葵青/荃灣、以及離島。

經修訂後，港島/九龍分拆為港島、九龍東及九龍西，以上述面積環保露台計算，該三區補地價金額為20,400至26,500元，若以港島/九龍去年的32,000元作比較，最新三區補價金額按年下調約17.2至36.3%，以跌幅最大的九龍東最受惠。

至於原先沙田/西貢、葵青/荃灣，將合併歸納為新界南，同以11方呎環保露台作統計，最新補地價為11,300元，較去年的15,700及15,900元，亦大幅下跌約28%及28.9%。

而屯門/元朗、大埔/北區、離島則撥入新界北，當中屯門/元朗成為改制後最「蝕底」區域，補地價金額由去年1,400元，大幅上調約1.4倍至約3,300元。相反，離島、大埔/北區則分別調減約8.3%及21.4%。