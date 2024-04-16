【深度解構】ASML光刻機霸權　全因英特爾一次失敗賭博...

晶片可謂主宰當今經濟，當中最舉足輕重非晶片生產商，而是掌握晶片生產設備技術的荷蘭半導體設備生產巨頭艾司摩爾(ASML)。有美媒分析指，目前ASML所擁有的壟斷地位，可追溯到十多年前導體老店英特爾(Intel)的一次錯誤賭博...

ASML擁有極紫外光(EUV)光刻機技術，能夠將更多的電晶體壓縮到更小的面積內，以開發出更快、更強大晶片，目前最先進、可供量產的為3納米製程的晶片，蘋果公司(Apple Inc.)的M3及A17 Pro處理器正使用相關技術生產。

報道指，早於1980年代，科學家在美國的貝爾實驗室(Bell Labs)開始探索EUV光刻機技術。時至1997年，英特爾、超微半導體(AMD)和摩托羅拉(Motorola)與美國政府合作，成立一家名為EVU LLC的實體，以企業所投資的25億美元幫助下開展該領域的基礎研究；期後，一間名為硅谷集團(SVG)的公司亦加入該計劃。

作為協議的一部分，研究成果的使用權完全歸美國政府所有，並根據國防部授予的許可進行分配。與此同時，荷蘭的ASML、日本的尼康和佳能亦開始進行類似的研究。

不過，時任英特爾行政總裁Brian Krzanich不相信該技術能夠以經濟的規模發揮作用，放棄ASML第1代EUV機器的生產。

時間進展至2001年，ASML以11億美元的價格收購SVG，成為唯一嘗試開發EVU技術用於商業用途的公司，同時造就如今ASML的「霸權地位」。