港證券及期貨專業總會倡設半官方機構推動業界發展

市場有聲音批評現時香港金融業界發展側重於監管，香港證券及期貨專業總會向財經事務及庫務局發信，建議參考國外及內地做法，設法定半官方業界自律機構，由行業持份者組成，並「以業界發展為本」為核心功能，推動業界良性競爭生態、協調發牌數量、審核廣告、倡議提升券商公司治理水平等範疇負責制定及實施商業行為規則。

該會建議，將香港證監會發牌科的權力，分拆到自律機構，而其他對市場的監管權力則維持不變。

該會解釋，具獨立性的會員自律組織模式，能聚焦業務發展，緩解證券交易所和監管機構的部分監管職責，促使證券交易所能夠專注於自身業務發展，令市場更具獲競爭力。另外，一個相對中立的自律機構，監管整體市場及中介機構，建立可持續發展的市場環境，使業界進行良性競爭，盡量減低試錯成本，減少非必要的內部虛耗和推動發展時間的機會。

值得留意的是，近年金融專業組織的監管職能有獨立化的趨勢，以避免「自己人查自己人」。舉例指，會計業的監管由2022年10月，從香港會計師公會轉移至會計財務匯報局；保險業則在2019年9月，由保險業聯會轉移至保險業監管局。