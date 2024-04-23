東方日報B1：內地祭5招　港股僅彈287

儘管內地上周五祭出5招撐香港資本市場，惟未有大大提振港股表現，周一(22日)恒生指數僅升287點或1.77%，成交按日縮1.14%至1,049.62億元。大行普遍認為，新措施長遠有助香港鞏固金融中心地位，但短期對港股刺激作用有限。摩根士丹利更指出，長倉基金恢復淨沽售中資股及科技股，不過對沖基金回補空倉。

恒指高開186點於16,410點後，升幅一度擴大至413點，高見16,637點，最終收報16,511點；國企指數漲84點或1.47%，報5,831點；科技指數揚58點或1.77%，報3,336點。

美銀證券直言，港股表現疲弱，缺乏海外資金情況下，資金流入不足是香港市場面臨的主要壓力，強調香港需要真正的資金流入。雖然中國證監會的支持措施，能為境內外投資者提供更多選擇，潛在內地資金流入可改善香港資本市場流動性，但降低滬深港通准入門檻及調低南下投資者股息稅，更能解決短期流動性問題。

中金公司則指出，ETF通產品擴容，估計將有約78隻A股及8隻港股ETF(交易所買賣基金)符合納入標準，涉及基金規模約852億元人民幣及255億港元，過去3個月的日均成交額分別為55.6億元人民幣及2,050萬港元，料短期對港股整體影響相對有限。不過，中長期而言，措施有利交易產品種類多元化、為外資和內地投資者提供更多便利和選擇，同時也有助於促進兩地資本市場進一步融合，以助人民幣國際化，並加強香港金融中心地位。

港股持續弱勢，全因不獲資金青睞。摩根士丹利引述EPFR數據顯示，截至4月19日止一周，歐美基金經理淨沽售中港股票金額約5.9億美元，較3月增24%。從其追蹤的資金流向可見，3月份淨沽售中資增長股及科技股，大部分與滿足投資者贖回有關。

儘管外資流走，但騰訊旗下的《地下城與勇士：起源》(《DNF手遊》)下月21日正式上架，同時宣布限制未成年人在今年勞動節假期前後25天內遊戲總時間為9小時，騰訊全日升5.46%；阿里巴巴升2.62%；美團揚5.56%，重上「紅底」股，收報100.6元。