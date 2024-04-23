東亞首3個月顯卓私人理財人數按年增32%

東亞銀行於今年2月，對逾500位個人流動資產總額達100 萬港元或以上的 35 至55 歲人士進行「富有人生市場調查」顯示，受訪者中僅51%認為自己富有。

對「富有人生」的概念，調查指78%受訪者同意富有不只是累積金錢。87%認為富有是能夠自由地規劃自己的時間，輕鬆地探索生活；85%希望有更多時間促進個人成長及達成自我成就；79%希望有更多時間陪伴家人。

黃續指，是次調查使該行更了解富裕及高端客戶在財務需要方面的挑戰及期望。因應調查結果，該行已推出能滿足客戶於不同人生階段所需的理財方案，助他們把握投資機遇、累積財富，更重要是讓客戶能為未知的將來做好準備，有更多時間專注於自己喜歡的事情。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋稱，東亞銀行一直透過顯卓理財(SupremeGold)及顯卓私人理財(SupremeGold Private) 兩大品牌為富裕及高端客戶提供專業的財富管理方案。近年該行不斷投放資源提升數碼服務、加強專業財富管理團隊，並提供無縫的跨境理財服務體驗，旨在全方位滿足客戶對財富管理服務的需求。