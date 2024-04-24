佐敦高臨首推52伙　一房戶入場費479萬元

該公司執行董事何樂輝稱，項目首批定價比市價有起碼兩成折讓。該公司副常務董事(住宅銷售)畢子鴻表示，首張價單屬於「高鐵臨門起動價」，提供21伙一房戶，28伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積由269至545方呎。

售價方面，價單提供3項付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實價由479.3萬至1,158.7萬元，折實呎價由17,818元至21,261元。另外提供備用一按付款計劃。

入場單位為第A1座12樓F室，實用面積269方呎，一房間隔，折實呎價約17,818元。售價最低兩房為第A1座18樓E室，實用面積378方呎，折實價705.4萬元，折實呎價約18,661元。售價最低三房為第A2座15樓A室，實用面積545方呎，折實價1,149.5萬元，折實呎價約21,092元。

項目示範單位於周五(26日)起正式對公眾開放及收票，最快下周開售。資料顯示，距離項目約6分鐘步伐的尖沙咀本木，於2020年11月以折實平均呎價約23,928元推出首批50伙。