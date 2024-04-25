3月香港甲級寫字樓租金再挫0.7%　連跌23個月

仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，本港整體甲級寫字樓空置率持續向上，截至今年3月已升至約13.1%，按月漲約0.2個百分點；而租金亦再挫約0.7%，為連續23個月下跌。

該報告顯示，截至3月底，中環與灣仔/銅鑼灣的空置率較2月同期分別上升約0.1個及約0.4個百分點，至10.6%與10.4%，空置率上升的部分原因，是灣仔太古廣場6座和黃竹坑偉華匯新商廈落成。而九龍東的空置率持續改善，按月下跌約0.5個百分點至18%。至於上月甲廈平均呎租則跌至約50.6港元。

不過，整體甲廈市場上月錄得約137,200方呎正吸納量。市場錄得正吸納量，主因是部分新落成寫字樓的預租樓面得以落實。月内市場錄得的新租賃成交個案，包括一家保險公司承租啟德AIRSIDE一層樓面，涉及建築面積約53,600方呎。

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，寫字樓租賃市場略見改善跡象，今年首季新簽訂租約佔約38%為面積兩萬方呎以上的成交，較去年同期僅約22%增加。第一季面積涉及樓面兩萬至5萬方呎的寫字樓租賃成交，較去年同期增加約5%以內。當中，保險、金融機構及國際品牌為首季主要的租賃需求動，預期今年第二季將持續錄得大樓面租賃成交。

該行研究部資深董事鍾楚如指，3月整體市場租金下跌，主要分區市場中，中環和港島東租金分別下跌約1.3%及約0.6%，而灣仔/銅鑼灣，以及九龍東租金則上升約0.1%。