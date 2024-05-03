東方日報B2：港股5月開局衝破萬八　年內新高

港股昨繼續做好，「北水」放假下，成交仍有逾1,159億元。（中新社圖片）

港股「五窮月」開局不窮！恒生指數周四再升444點，收市穩企18,000點樓上，連升第8個交易日，累飆1,982點或12.22%。恒生科技指數亦重返俗稱牛熊分界線的250天線(現處3,778點)，收報3,865點。雖然遇上五一內地長假「北水」休戰，港股周四成交較上一個交易日縮11.41%，但仍有1,159.72億元，連續第9日過千億元規模，連大弱勢的內房板塊亦有好表現，種種迹象顯示，持續有資金流入，港股的基調正逐步改善。

恒指周四輕微低開兩點，跌幅一度擴至22點，低見17,740點，之後掉頭回升，最多揚454點，高見18,217點，為去年10月12日以來高位，最終挨近全日高位收市，收報18,207點。國企指數升163點或2.6%，報6,437點；科技指數升164點或4.45%，終止兩日跌勢。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，市場憧憬內地再有支持樓市大招，對內房氣氛有幫助，惟板塊反彈已多，值博率不高。政策將推動資本市場，以及解決宏觀經濟問題，港股整固後有力再上，料恒指波動區間17,000至18,000點。