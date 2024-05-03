東方日報B2：港股5月開局衝破萬八 年內新高
2024年05月03日 00:05
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港股昨繼續做好，「北水」放假下，成交仍有逾1,159億元。（中新社圖片）
港股「五窮月」開局不窮！恒生指數周四再升444點，收市穩企18,000點樓上，連升第8個交易日，累飆1,982點或12.22%。恒生科技指數亦重返俗稱牛熊分界線的250天線(現處3,778點)，收報3,865點。雖然遇上五一內地長假「北水」休戰，港股周四成交較上一個交易日縮11.41%，但仍有1,159.72億元，連續第9日過千億元規模，連大弱勢的內房板塊亦有好表現，種種迹象顯示，持續有資金流入，港股的基調正逐步改善。
恒指周四輕微低開兩點，跌幅一度擴至22點，低見17,740點，之後掉頭回升，最多揚454點，高見18,217點，為去年10月12日以來高位，最終挨近全日高位收市，收報18,207點。國企指數升163點或2.6%，報6,437點；科技指數升164點或4.45%，終止兩日跌勢。
科網股成升市火車頭，美團(03690)揚8.76%，推高恒指89點；阿里健康(00241)及京東健康(06618)齊飆超過一成，包辦表現第二及第三好藍籌；商湯(00020)再炒高36%，為表現最好的科指成分股，8個交易日累揚1.86倍。
金融股普遍做好，滙豐控股(00005)績後連日強勢，再抽高3.35%，報69.25元，創年內高位；友邦保險(01299)升2.68%，兩者均錄8連升，分別累漲11.96%及25.74%；香港交易所(00388)揚5.24%，收報264.8元，創年內收市新高。
餐飲股趁長假期發力，大家樂集團(00341)發盈喜，料截至3月底止全年盈利增兩倍至約3.3億元，剔除疫情資助，按年更升4.7倍，帶挈股價抽高近5%；九毛九(09922)及海底撈(06862)分別漲10.08%及7.04%。
不過，世茂集團(00813)間接附屬世茂股份A股已連續12個交易日收市價不足一元人民幣，即使未來8個交易日均漲停，股價也無法重上一元人民幣。換言之，勢必觸發連續20個交易日收市價少於一元人民幣而退市的條件。另世茂決定延遲境外債重組協議的同意費截止日期至5月底。
中央為刺激樓市需求，在日前的會議上多次強調地方政府、房企及金融機構要消化存量房產和優化增量住房的政策措施。日資券商野村認為，舉措與預期相若，有利內地樓市，惟4月銷售表現仍弱，維持對行業均衡看法不變，首選一站式居住服務平台貝殼(02423)，並建議選擇優質房企，如華潤置地(01109)、龍湖集團(00960)，予「買入」評級。
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，市場憧憬內地再有支持樓市大招，對內房氣氛有幫助，惟板塊反彈已多，值博率不高。政策將推動資本市場，以及解決宏觀經濟問題，港股整固後有力再上，料恒指波動區間17,000至18,000點。