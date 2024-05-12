元朗站The YOHO Hub II加推141伙　提價1至2%

新地副董事總經理雷霆表示，項目昨日的首輪銷售揀樓情況順暢，迅即沽清210伙，套現約20億元，由於向隅客眾多，故是日隨即加推價單3號。

新地代理總經理陳漢麟稱，最新加推的單位為第8座餘下的全數兩房戶至三房戶，由於涉及不少高層單位，價錢亦反映樓層因素。該批單位實用面積由436至907方呎，包括77伙兩房戶及64伙三房戶，折實價介乎663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價由14,732至18,843元。他指，已同時上調價單1號及2號尚未發售單位的售價，加幅介乎1%至2%，涉及72伙。

至於，昨日的首輪銷售共錄得23組大手買家購入2伙單位，涉資最大的買家以約2,500萬元買入兩伙「大三房 」。買家當中不少家庭客，亦有三成屬投資者。內地買家佔整體約兩成。