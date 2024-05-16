香港長者比例恐冠全球　高齡社會經濟危中見機？

全球人口老化迫在眉睫，不論是已發展的歐美等國，又或是發展中國家如中國、印度等都不例外。導致人口老化的問題多且複雜，除了生活環境改善、醫療水平進步，人均壽命延長外，高額撫養成本、社會觀念改變、女性就業率提高等都影響生育率，造成的問題包括勞動人口不足、高齡撫養比率上升、公共開支負擔沉重等，如何應對這些嚴重問題，已成為各地政府治理經濟的頭等大事。中港兩地亦不例外，且看如何化危為機。

早前聯合國的人口分析報告指，日本是全球最高齡國家，有29.9%人口屬65歲或以上，然後依次為意大利（24.1%）、芬蘭（23.3%）、波多黎各（22.9%）、葡萄牙（22.9%）及希臘（22.8%）；預計未來30年內，全球65歲及以上人口將翻倍，到2050年達16億。當中，在擁有逾100萬人口的地區中，預計香港在2050年會成為全球人口老化程度最高的城市，南韓及日本分別居第二及第三位。

憂港財政惡化 舉債度日

根據聯合國預測，到2050年，香港有40.6%人口為65歲或以上，其次是南韓（39.4%）、日本（37.5%）。日本高齡人口數目已在2022年位居榜首，但其他亞洲經濟體正經歷重大轉變，預期壽命持續提高。因此，如何確保經濟能支持高齡人口的消費需求，提高其經濟保障至關重要。

據港府推算，香港2046年65歲及以上佔總人口比例將增至近四成。除了鼓勵港人生育外，得靠引入移民及專才，改善人口結構。但另一憂慮是，近幾年港府財政狀況不斷惡化，千億元財赤頻現，財政頻失預算，若滅赤目標一拖再拖，長遠只怕會影響公共開支，發債雖可解決短期需要，但若長期舉債度日，必然會影響審慎理財原則，動搖港元聯匯制度的根本，後患無窮。

長遠宜研擴大稅基增收入

港府一直研究擴闊稅基，包括開徵商品及服務稅等，惟至未見成事。事實上，香港主要靠企業利得稅、薪俸稅、博彩稅和印花稅4種稅收來源，容易受經濟環境影響，長遠須研究如何擴大稅基，以應付日益沉重的公共開支。

內地方面，人口結構老化問題嚴重，官媒評論更直言，人口老化是今後較長一段時期內地的「基本國情」，強調要積極應對，並關注人口結構下「未富先老」和「慢富快老」的問題。

國務院去年發布《關於推進基本養老服務體系建設的意見》，制訂了在2025年實現養老服務制度體系基本健全的目標，官媒隨即指出，要「認識、適應、引領人口發展新常態」，同時經濟觀察網則深入分析內地人口老化帶來的經濟衝擊。

2022年內地60歲及以上高齡人口達2.8億，預計「十四五」時期（2026至2030年），60歲及以上高齡人口總量將突破3億，進入中度高齡化階段；2035年左右，60歲及以上高齡人口將突破4億，進入重度高齡化階段。高齡化、少子化所帶來的勞動力人口下降和供養比例增加，意味着加大社保投入勢在必行。

按照學界定義，以65歲以上人口佔總人口比例計，超過7%為高齡化社會，超過14%為高齡社會，而超過21%為高度高齡社會。內地高齡人口比例在2000年已超過7%，2021年這比例超過14%，已成為標準的高齡社會。內地人均國內生產總值（GDP）在2022年約1.27萬美元，仍處於中等偏上收入國家的水平，尚未達到高收入國家水平。如是者，內地經濟可能面臨「慢富快老」的問題：即高齡化會以超過預期的幅度加劇，而經濟增長也有可能以超過預期的幅度減速。

華首要加強養老服務建設

分析指，應對之方首要加強養老服務體系建設，積極探索社區嵌入式養老、個性化智慧化居家養老等新模式新業態，同樣重要的是建立健全生育支持政策體系，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，推動建設生育友好型社會，構建家庭支持政策，完善養老服務體系，完善託育服務體系，積極開發人力資源儲備，並加快推進教育高品質發展，把教育強國建設作為人口高質量發展的戰略工程。

—————

●亞太銀髮商機料35萬億 醫療科技金融地產潛力大

全球人口老化，不利的一面是勞動力人口減少，在職人口負擔增加，從而引來經濟產值下降之憂。不過，銀髮族中，不少都是儲了一筆退休金的「有銀士」，且對生活質素有要求，是消費市場中的一群「中堅分子」，若能發掘到銀髮族市場的潛力，養老產業商機也可成一片投資藍海！

高齡護理服務規模望13萬億

有統計顯示，單是亞太區，估計到2025年高齡人口將達6億人，總市場估值逾4.5萬億美元（逾35萬億港元）。如何安老既是個人人生與社會大事，「長壽型經濟」興起，商機涉及健康高齡化、認知障礙友善社會、創新護理科技、支援長者就業、安老樂活等多個範疇，總括而言可歸納為以下重點。

長者身體機能不如前，針對慢性病的紓緩等的健康管理需求甚殷，這為眼科、牙科、物理治療、中醫產業帶來發展機會。為了強身健體，長者保健都是一大學問，如長者健身、復康服務，適合長者的飲食、護理及醫療器械產品等，都是大市場，得因應銀髮族的需求變化不斷革新。

有行業統計顯示，2022年全球高齡護理服務市場的規模達10,840億美元，估計到2028年將增至16,820億美元（約13.11萬億港元），即2023至2028年間的複合年增長率將達7.3%。包括醫療器械、醫療服務、互聯網醫療，都是受惠產業，不妨多花心思發掘相關的潛力股。

養老金撐起歐美資本市場

正正由於如今不少銀髮族都是小家庭，不是沒有下一代，就是不想依賴下一代，故須及早籌劃退休生活的財政需要。人壽保險、醫療保險、保險年金出長糧等的需求日增，如何透過適合風險的理財產品，將資本增本增利，以保障退休生活，都為金融機構提供可觀的商業機會。

類似內地的社會保障制度，以及香港的強積金制度，都涉及養老金融的範疇，透過儲蓄和運用金融工具，以保障高齡人口退休後的基本生活需要。例如內地，養老金的來源及相應的制度體系由3個支柱構成，分別是基本養老金、職業養老金和個人養老金。實際上，來自養老金的投資金額數量龐大，養老金融除了可視為提供養老金投資收益的一途之外，往往也是支持金融市場穩定發展的長期資金來源，例如歐美及中國等地，養老資金都是資本市場的主要參與者之一。

安老院舍社區需求大增

高齡人口增加驅動養老地產發展。銀髮族的退休住所，可以是設有專業設施和服務的護老院舍，也可以是居家安老規劃附設安老設施的養老社區等。發展商更可在建屋上應用創新科技元素，配合研發軟件，推動智能家居，協助銀髮族過舒適的生活。

比如手機，可以簡單連接智能家具、燈具、雪櫃、空調、意外感應、保安系統及衞星定位，還有做到身體狀況監察並連接醫療機構系統等，為銀髮族提供更大的便利和安全。也許將來服務長者的，不只是家傭，而是會唱歌、會煮飯、會傾談、會監察身體狀況並向相關機構發警報尋求協助的智能機械人！

高齡人口日益增加，成為年輕消費群以外的新動力，據報中國在2021年的高齡產品及服務市場總體規模達5.7萬億元人民幣。高齡人口主要消費支出為日常生活開支，其次是養生健康及娛樂社交，旅遊、醫美、寵物等新消費的需求亦不容忽視。

當然，政府也得及早籌劃完善安老政策及社區支援，並在公、私領域都推出鼓勵護理產品開發及優化支援服務的措施，推廣安老知識，讓社會各界都有所準備，才能應付人口結構轉變所帶來的挑戰。