專家樓評：供樓扣稅用得精明　慳到盡

踏入報稅季節，稅務局於本月初已向約244萬名市民派發2023/2024年度報稅表，市民將要開始預備一筆新開支。作為精明的納稅人，現時若果正在供樓，想慳稅又慳息的話，可透過「居所貸款利息」作為扣稅項目扣稅扣到盡，此文為讀者分享此項扣稅方法的操作以及注意事項。

上限10萬 最多20個年度

「居所貸款利息」是政府提供的一項税項扣除，讓業主將供樓利息開支用作扣稅一部分，減輕財政負擔。申請此稅務寬免的業主須符合指定條件，包括須為香港物業以及作為自住用途，如業主將單位部分用作出租用途，便須扣減相應的扣稅額。業主每年最高可獲10萬元的扣稅額，並最多可扣除20個課稅年度，而且不需連續使用，即代表供樓人士可任意決定每一年是否需要用到此扣稅項目。

最新課稅年度為去年4月1日至今年3月31日，而居所貸款利息是以供樓人士課稅年度總供樓利息開支計算，若果去年置業的業主並不是由去年4月開始供款，便有機會用不盡10萬元扣稅額。

假設業主去年9月開始入住新屋及供樓，每月供樓利息約13,700元，而可得利息扣減月份只有7個月(去年9月至今年3月)，2023/2024年度可申請的扣稅額便只有13,700元 x 7個月 = 95,900元，即低於每年扣稅額上限10萬元。閣下若果於去年底才置業，今年使用居所貸款利息便會相對地浪費。如閣下扣除其他稅款寬免後已毋須繳税，建議可保留居所貸款利息於下次使用。

供樓初期申請最易用盡

銀行計算按揭借貸人的每月供款時，因息隨本減的關係下，每期利息開支會一直遞減，假設業主去年購入一個單位，貸款額為400萬元、以年期30年及按息4.125厘計算，首16年的全年利息開支為10萬元以上，但到第17年，全年利息開支將降至約9.9萬元，即表示由該年開始將不能用盡10萬元扣稅額，因此愈早使用便可用盡扣稅額。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦