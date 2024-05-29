京東物流建成香港首個供應鏈產業基地

京東方面稱，在原有服務基礎上，供應鏈產業基地的建成，不僅讓其在本港的自營倉實現全渠道履約(BC同倉)，更進一步透過常溫倉、恒溫倉等儲存區隔，滿足不同客戶、產品的倉儲需求。此外，京東物流供應鏈香港產業基地亦將持續拓展OTC(非處方藥)倉服務，為更多醫藥商戶提供訂製化的供應鏈物流服務。截至目前，京東物流供應鏈香港產業基地入庫單量已同比增長超10倍。

具體而言，在原有服務企業客戶的同時，京東物流香港供應鏈產業基地進一步拓展面向廣大消費者的快遞物流服務，滿足客戶BC同倉的需求。目前，該倉產業基地已經服務了多個全球行業龍頭客戶，例如全球某頭部生活方式品牌實現了BC兩端、同倉覆蓋。一方面，該客戶在香港所需的貨物可備貨至供應鏈香港產業基地，並根據門店需要進行及時配送補貨；另一方面，香港消費者也可以通過多個線上平台下單，相關產品便可在供應鏈香港產業基地進行出庫，並由京東快遞送貨上門。

此外，京東物流供應鏈香港產業基地亦服務了多個香港獨立站、海內外電商平台等，透過京東快遞等優質的快遞物流服務，實現產品的快速履約。

為滿足特殊產品倉儲物流需求，京東物流供應鏈香港產業基地亦專門設置恒溫倉，將倉內整體溫度控制在約24度，將主要用於紅酒、醫藥保健品、食品以及奢侈品等具有特殊倉儲要求的產品儲存。此外，京東物流亦將持續探索建設OTC(非處方藥)倉，為更多香港醫藥商戶提供一站式供應鏈物流服務。

京東快遞港澳訂單半年飆10倍

此外，京東物流供應鏈香港產業基地亦可以提供多項增值服務，例如貼條碼、SKU分類、套裝組合等倉內加工，並根據客戶需求進行送倉、進貨，更可以提供保價、退貨等服務。

京東物流近年持續拓展香港市場，去年10月全面升級京東快遞港澳服務，實現最快4小時送達，送貨上門及夜間派送等，僅半年便已實現日均訂單量增長近10倍。同時，京東物流亦不斷拓展一站式供應鏈物流服務，供應鏈產業基地與快遞服務高效協同。