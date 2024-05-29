牛頭角已補價居屋568呎僅343萬拍出　呎價守6千元

細價樓以低價拍賣被瘋搶。黃開基拍賣行今日(29日)拍賣售出牛頭角安基苑C座低層6室，屬遺產物業，不提供樓契，實用面積約568方呎，自由市場開價238萬港元，獲多達20組客出價競投，單位最終以343萬元售出，搶高105萬元，較開價高約44%，呎價約6,039元。單位銀行估價約486萬元，成交價低估價約143萬元或約29.4%。該行於拍賣前以245萬元售出西區怡景花園低層1樓單號車位。

忠誠拍賣今日亦售出3項物業，包括長沙灣半新盤AVA 228高層H室銀主盤，實用面積約248方呎，開價298萬元，最終被搶高62萬元或約20.8%，以360萬元賣出，成交呎價約14,516元。原業主2022年以約591萬元買入，最新成交價低約231萬元，單位帳面貶值約39%。同時，單位銀行估價約390萬元，現時低約30萬元或約7.7%。

另外，屯門居屋兆安苑Ｈ座低層4室銀主單位，實用面積約563方呎，已補價自由市場開價260萬元，最後以302萬元沽出，呎價約5,364元。單位銀行估值約334萬元，最新做價低約32萬元，差幅約9.6%。場內亦以開價100萬元售出大嶼山二澳地皮，屬法院令物業，不提供樓契。