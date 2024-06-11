港交所：亞洲首批虛擬資產現貨ETF　創數碼資產投資新里程

香港率先在亞洲推出了以虛擬資產現貨為基礎的ETF產品。這不僅為本港ETF市場帶來新活力，也在加密貨幣投資領域開啟了新一章。這些創新的投資工具提升了香港作為亞洲ETF樞紐的吸引力，讓投資者能夠透過受監管的交易所參與加密貨幣相關投資。

上期介紹的虛擬資產「期貨」ETF，主要透過投資虛擬資產期貨合約，追蹤有關期貨的價格變動；虛擬資產「現貨」ETF則通過直接持有虛擬資產，並由託管人負責保管虛擬資產。因此，虛擬資產「現貨」ETF一般比「期貨」ETF更緊密地反映有關資產價格的表現，與市場狀況有更直接的關係，讓投資者可運用透明度高的新渠道涉足虛擬資產市場，避免直接投資虛擬資產的複雜性。

香港市場於4月30日迎來六隻虛擬資產現貨ETF上市(包括三隻比特幣現貨ETF及三隻以太幣現貨ETF)，這對推動香港發展成為國際虛擬資產中心是一大進展。這些新上市產品的特色是可以在亞洲時區進行買賣，並且可以用港幣、人民幣或美元進行交易。此外，香港ETF市場的莊家網絡亦為這些產品帶來充裕的流動性。

截至5月30日，六隻新上市虛擬資產現貨ETF的資產管理規模超過23億港元，上市首月平均每日成交額為4,617萬港元，而資產管理規模當中，約82%屬於比特幣現貨ETF。

在投資者保障方面，獲香港證監會認可的虛擬資產現貨ETF僅可透過由證監會正式發牌的虛擬資產交易平台投資及交易虛擬資產。這些ETF必須將持有的虛擬資產委託在香港受監管的指定機構保管，包括持牌虛擬資產交易平台及由香港金融管理局監管的授權金融機構。這些要求為投資者帶來額外保障，從而增加在虛擬資產領域投資的安全性。

虛擬資產現貨ETF為投資者提供進入加密資產市場的便捷途徑，但同時帶來加密貨幣市場的波動性。數碼資產的價值不可預測，這些ETF的價格或會大幅波動。在作出投資決定之前，投資者應深入了解當中所涉及的風險。

目前在香港上市的虛擬資產ETF共有九隻，包括新上市的六隻虛擬資產現貨ETF。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁(Brian Roberts)