大埔白石角商場Silicon Lane料下季開幕　總面積2.3萬呎

Silicon Lane商場設有23間商舖，可供出租總面積達23,000方呎，當中包括將於本周開幕的旗艦租戶，日式大型超市Yata Day每日一田。該商場內的商舖街囊括多元化生活所需店舖，除超市、便利店、教育中心、洗衣店、個人護理店舖、中醫診所及寵物美容外，更引入多間特色餐飲，致力打造白石角全新隱世美食版圖，讓區內居民滿足生活需要之餘亦能享受高質餐飲體驗。

而吐露港科學園單車徑更是港人享受戶外騎乘樂趣的熱門地點之一，商場特別引入單車專門店，發售各類型專業單車及提供專業單車調教、組裝及維修服務。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，Silicon Lane位處大埔白石角創科生活區，是發展中的創科重鎮，加上商場毗鄰未來將興建港鐵科學園/白石角站，一綫貫穿港島以及兩個過境口岸，故商場未來除了照顧區內居民、上班一族及大學生的日常所需外，同時將成為區外客及南北旅客消閒娛樂的後花園。項目目前提供超過50多個停車位及4台電動車充電設施。

此外，該商場試業期間將聯同場內商戶提供一連串消費優惠，包括Yata Day開業首3個月95折優惠及消費滿300港元免費送貨服務等。而沙田新城市廣場及HomeSquare亦會聯場推出各項購物優惠，包括送出高逾2,000元的購物禮券、額外1小時免費泊車及多達80個購物全年禮遇等。許相信，聯場優惠推廣將全面帶動『雙向』消費，產生協同效應。