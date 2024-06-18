直播帶貨好唔好搵？內地數據顯示月薪平均有...

內媒引述數據顯示，某電商平台今年「618」首場直播，有數名大主播如廣東夫婦、琦兒、潘雨潤的成交額分別為6,114萬人民幣(下同)、1292.3萬、674.8萬人民幣，按年銳減86.4%、88.46%、77%。雖然仍有部分保養品銷售創新高，但能在購物狂歡中大賺的商家僅是少數。

據悉，直播帶貨已趨向平淡，若以今年「618」直播商品交易總額(GMV)分析，普遍不如以往好。對此，天津有直播基地的創始人劉寶勵指出，往年只要遇上大促活動，各大品牌或商家都會搶直播主，薪金就會水漲船高，「但現在主播愈來愈多，但賣出的貨愈來愈少，薪酬自然低了」。

另一家內媒周一報道，多家招聘網站顯示，兼職帶貨主播時薪約20至25元人民幣；而兼職發傳單時薪為20至60元。

有直播業界人士也表示，「以往一個成熟帶貨主播月入2萬至3萬元，現在競爭力大，最多也就拿1萬多」。

此外，主播供應充足也是致使薪金大跌的關鍵。對商家來說，培養主播已非高成本事情，大多「培訓一周」即可速成上班，令令素人主播數量迅速增長。對此，劉寶勵指，「主播已經不再是新興行業，而變成和駕照一樣，人人都要必備的技能」。