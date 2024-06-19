港人愛旅遊　兌換外幣、賺盡信用卡優惠貼士！

香港人喜愛旅行，「季季飛」甚至「月月飛」亦好常見。根據網上旅遊平台最新公布的調查，港人外遊興趣日益熾熱，調查中近8成港人有意在未來一年出外旅遊，人均消費亦有增無減，較疫前勁增超過4成至1萬港元或以上。

適逢夏日外遊旺季將就到，大家摩拳擦掌買機票、訂酒店之餘，提早兌換外幣，或者準備好針對外遊簽賬提供優惠的信用卡賺盡回贈，在旅行時方便付款，盡情享受食、玩、買，記得留意以下外遊消費3大貼士。

貼士一：盡用信用卡簽賬回贈優惠

一直以來，信用卡都是港人旅行消費購物的熱門支付渠道。根據金管局數據，2023年第4季的信用卡海外消費的交易總額高達555億港元，按年增長達41%。有銀行為了迎合港人外遊熱潮，最近推出以旅遊為主題的信用卡，提供特高旅遊外幣簽帳回贈。恒生的Travel+ Visa Signature卡為前往熱門旅遊地點，包括日本、韓國、泰國、新加坡和澳洲的客戶，提供外幣簽賬最高可達7% +FUN Dollars回贈，於內地及其他海外地區的外幣簽帳，甚至在香港本地乘坐九巴、城巴、龍運巴士、港鐵、電車或天星小輪的交通簽帳及餐飲的回贈亦可高達5% +FUN Dollars。當然，大家亦要留意相關信用卡簽賬額及獎賞的要求。

貼士二：網上兌換鎖定心水匯價隨時從外幣提款機提取

如果大家留意到外幣匯價吸引，亦可以透過網上外幣兌換服務鎖定「心水價」，再在外遊前隨時在全港各區的外幣提款機提取已兌換的外幣，無需親身前往銀行分行。值得留意，銀行不時會推出兌換優惠或短期特高定存年利率，預先兌換外幣可盡享着數。

貼士三：遊泰用「轉數快 x PromptPay」享受無縫支付

泰國肯定是港人度暑勝地之一，金管局在去年推出「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務，讓出行泰國的港人在當地眾多PromptPay 商戶，可透過參與銀行的Mobile App掃描泰國當地店主的二維碼，無縫直接付款。

現時出行泰國的港人在超過當地眾多 PromptPay 商戶可透過參與「轉數快 x PromptPay」的銀行 Mobile App 掃描當地的二維碼進行付款，款項將按實時匯率通過 轉數快（FPS）從客戶的港元帳戶中直接扣除。