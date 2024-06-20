調查：獨董對主板上市公司管治水平評價低於執董

香港獨立非執行董事協會等周四(20日)公布2023年度獨立非執行董事(獨董)成效調查的結果，發現上市公司整體的執董和獨董，對公司的企業管治水平的評價沒有重大的區別，而在主板上市公司任職的獨董，對公司的企業管治水平的評價低於公司的執董，主要是獨董在崗位上所收到關於公司的信息遠比執董要少；而另一個可能的解釋，是獨董很清楚在主板上市公司任職獨董所承受的專業風險，因而在履行其職責的時候保持着專業懷疑態度。

是次調查一共收集了140份有效回復，包括執董和獨董在內的專業董事，調查主要目的是在於收集香港在執行企業管治方面相關的信息。結果顯示，在市值至少100億元的較高市值上市公司任職的獨董，對企業管治水平的評價，相對比在低市值上市公司任職的獨董為高。

調查又發現，任職主板上市公司和任職創業板上市公司的獨董，就企業管治的水平的評價沒有明顯的差別。再者，任職創業板上市公司的獨董，對公司的企業管治水平評價比執董還要高。這個結果似乎有點令人驚訝，事關創業板上市公司相對在主板的上市公司，一般給人的感覺是比較缺乏企業管治合規所需的資源。而且相對獨董，執董對公司的企業管治水平的認知應該更深。

因此，任職主板和創業板上市公司的獨董就企業管治的水平的評價沒有明顯差別。這樣的結果，似乎需要進一步的探討。其中一個可能的解釋是，在於獨董對股權和管理權重疊方面的認知，認為一般創業板上市公司的重疊程度要高於主板上市公司，因而覺得股東和其他的持份者，在公司管理層作決定的時候可能產生的利益衝突的風險相對較低。