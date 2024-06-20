集團工程管理部項目經理梁楚穎指出，項目住客會所Club Silicon，連戶外綠化園林總面積超過17萬方呎，採用雙子式設計，以Urban Resort為主題，分別名為North Wing及South Wing。

會所劃分為七個主題區域，提供超過40項設施，其中，North Wing提供多項嬉水設施，包括長約50米的室外泳池、長約25米的室內恒溫泳池，另設有兒童嬉水區及水上運動區。South Wing則設多項康樂設施，包括戶外園林花園、戶外瑜伽草坪、來回長逾400米緩跑徑等。其他會所設施還包括24小時健身室、﻿﻿室內多用途籃球場、 ﻿戶外及室內兒童遊樂設施等。

她續稱，﻿﻿屋苑設有商舖街Silicon Lane，佔地約2.3萬方呎，提供23間商舖。包括超市、便利店、教育中心、洗衣店、個人護理店鋪、中醫診所、寵物美容店外，亦引入多間特色餐飲及單車專門店。

University Hill約四成單位經已交樓，業主陸續入伙。項目旁設有巴士總站及小巴站，接駁大學站及沙田市中心。而下周起將有全新巴士路線開通，前往灣仔及大圍。