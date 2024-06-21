香港百物騰貴　建築成本冠亞洲　受累兩大因素

香港百物騰貴，繼日前出爐的外派僱員生活費用蟬聯榜首後，最新市場調查顯示，香港的房地產建設成本亦登上亞洲城市之冠，超越日本東京。

外媒報道，據Turner & Townsend的調查，由於建築價格上漲，加劇了勞動力短缺的問題，香港今年的平均建築成本將上漲4.8%，達到每平方公尺4,500美元，在受調查的91個城市中排名全球第9位，在亞洲排行第1位。

Turner & Townsend亞洲房地產主管Sumit Mukherjee表示，熟練勞動力短缺和穩定的建築需求是香港今年ICMS排名的關鍵影響因素。調查發現，技術勞動力短缺是亞洲建築業面臨的更廣泛的最大挑戰，香港的情況尤其如此。香港建造業議會曾發表預測稱，到2027年技術勞動力缺口預計將逾4萬人；與此同時，香港生育率偏低，人口老化問題料將進一步惡化。

Turner & Townsend表示，日本城市經常在ICMS建築成本排名中名列前茅，原因該國一直受到人口老化和長期勞動力短缺困擾。儘管如此，2024年調查中日本沒有城市進入全球前10名，東京在亞洲排名中排行第三。

該公司續稱，在建築成本調查中排名最低的是中國內地城市，這些城市擁有豐富的勞動力，有助於維持較低的建築成本。但不斷惡化的房地產危機導致中國建築業幾乎停滯，抑制了需求和成本。

依據排行榜，美國和瑞士等城市排名較高，其中紐約市以每平方公尺5,723美元的價格位居第1位，三藩市和蘇黎世位居第2及第3位，每平方公尺價格為5,489美元和5,035美元。第4至第10位為日內瓦、洛杉磯、波士頓、塞特爾及芝加哥、香港及倫敦。