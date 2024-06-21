內地網紅咖啡店Manner Coffee頻爆衝突　皆因人工待遇超刻薄？

內地網紅咖啡店Manner Coffee人工太低導致員工態度火爆？Manner Coffee近日有影片傳出，顯示上海兩間門店店員在同一天都與顧客發生爭執。內媒報道，其中一間門店男店員與顧客發生肢體衝突，另一家門店女店員將咖啡粉潑向客人。有網民指，「希望這件事之後，大家可以發現問題的矛盾在於資本的壓榨」。

報道引述Manner咖啡師透露，即使在一線城市工作，Manner咖啡師月薪也僅約5,000元人民幣(下同)，並只有瘋狂加班、放棄雙休之下，才能獲得額外薪水獎勵。此外，員工也需要隨時聽從公司派遣至其他門店工作，公司對於排班時間長短掌握絕對主導權。

目前咖啡師行業整體工資水平比起約2021年高峯期出現倒退。報道引述上海啡越投資管理有限公司董事長王振東指，「最好的時候基本上新入職的咖啡師，稅前八九千是沒問題的，到手大概就是五六千，現在差不多跌了個500到1,000吧。」意味工資水平較高峯期倒退近四成。

之前有業內人士更指，Manner是內地連鎖商業咖啡中的「黃埔軍校」，所有咖啡師入職後的第一件事，就是去上海進行為期5周的集體培訓。除在上海包住、帶薪培訓外，還能免費學習咖啡知識。

不過，Manner工資高於同行，根據招聘平台5月數據，咖啡師平均月薪4,236元。其中，Manner上海咖啡師的招聘工資為8,000至13,000元，瑞幸5,000至7,000元，星巴克只有4,000至5,000元。