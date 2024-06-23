保監局籲慎防無牌保險銷售　三招核實持牌狀況

保險業監管局行為監管部主管及法律總監郭家華表示，從查察、調查和情報搜集工作中，發現市場上出現一些依靠非持牌人士銷售保單的業務模式，情況更隨着需求增長而變本加厲。

他指，這些非持牌人士會將自己的角色設定為「轉介」或「介紹」內地訪客在香港購買保險，但其行為卻不止於此。儘管沒有所需牌照或獲認證從事這些活動的資格，他們仍會向內地訪客提供意見和特定的建議，並主動推銷個別的香港保險產品。這些行為令內地訪客承受巨大的不良銷售風險。

他希望投保大眾（特別是內地訪客）認清無牌銷售帶來的風險，並且明白自己可以（也應該）查核任何向你銷售保單的人士有否保監局發出的所需牌照。

核實他們的持牌狀況，該局建議可以進行三項簡單的檢查，以核實正向你銷售保險的人士有否所需牌照。首先，要求他提供名片。名片上會顯示其姓名、正式牌照號碼、牌照類別和他所代表的委任主事人（即保險公司、保險代理機構或經紀公司）名稱。第二，查閱持牌保險中介人登記冊核實他是否持牌。這份登記冊由保監局備存，當中列出所有持牌保險中介人的詳情。第三，假如仍然存疑，可以聯絡該人士的委任保險公司，或所屬的保險代理機構或經紀公司。

他續稱，無牌銷售保險是香港法律下的一項刑事罪行，可被判處罰款和最高監禁兩年。為遏止這歪風，保監局在今年4月與廉政公署採取聯合行動打擊無牌銷售，並在5月發布通函向業界重申局方「零容忍」的訊息，以及敦促保險公司和保險經紀公司加強對轉介業務的管控，以免有關業務成為無牌銷售的溫床。

另外，保監局從多方面着手打擊無牌銷售，透過監管工作，監察保險業在有關問題上的管治和管控是否足夠。