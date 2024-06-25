東方日報B1：私宅呎租4年半最高

息口持續高企，與樓按相關的一個月拆息6連升見近3個月高位，市場普遍睇淡今年本港住宅樓價走勢，反而受惠專才及內地學生湧港，推動私宅租金明顯攀升，並跑贏樓價。數據顯示，截至上月租金已連漲3個月，升返疫情爆發前水平，創近4年半新高。市場人士預期，今年租金增長將高達8%，勢將跑贏樓價！

隨着第二季租賃旺季重臨，部分內地生提早來港覓租盤，加上外來專才來港工作居住，帶動私人住宅租金上升。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，該行的「租金走勢圖」顯示，5月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約36.37元，按月升約1.2%，已連漲3個月，為2019年12月後的新高。

至於今年首5個月，租金累積升幅進一步攀升至約1.54%。反而，同期的樓價指數仍錄約2.15%的跌幅，租金升、樓價跌的背馳情況亦料會進一步擴大。上月10大二手私人屋苑呎租悉數上升，當中以紅磡黃埔花園呎租按月漲約7.9%最大。

據政府公布截至3月底的數字，已有約11萬人經各項人才計劃來港。其中包括高才通計劃，高才通人才在港主要從事管理和專業工作，收入中位數約5萬元，遠高於全港兩萬元的收入中位數。

近日市場錄得的新高價租務成交有增加迹象。美聯物業曾祥聰表示，屯門兆康NOVO LAND新入伙期數持續錄租賃成交。其中2A期Arreso 5座中層G室，實用面積約424方呎，屬兩房間隔。據悉單位放租迅即獲內地學生承租，成交月租1.65萬元，呎租約38.9元，創屋苑兩房戶呎租新高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近月租賃市場表現理想，專才租客不斷湧入，為市場帶來源源不絕的租務需求，加上現時已踏入暑假傳統旺季，內地學生承租個案增加，帶動市況進一步向好。

他續稱，學生租客一般會選擇鄰近大學地區的細單位租盤，如沙田、紅磡及西區等，至於專才客會較多租用月租約兩萬元以上的半新樓，各類住宅均有不同需求，相信下半年租賃市場將維持理想表現。

萊坊高級董事王兆麒認為，在高息情況下不少市民轉買為租，帶動本地需求增加。至於高才通人士，來港後亦未必會即時置業，而是先租住單位視察環境，這兩項因素均對住宅租務市場起支撐作用。因此，在樓價走勢出現阻力下，租金卻有較平穩表現，預計今年住宅租金將有約5至8%增長。

此外，資深住宅投資者伍冠流指，現時工商物業的折讓幅度遠比住宅更大，遂再次轉投商用物業市場。他透露，以500萬元購入觀塘瑞和街舖位的三分之一業權，該舖整份業權銀行估價約3,300萬元，即其購入的部分市值約1,100萬元，換句話說，僅以四五折入市，舖位將保留作收租用途。據悉，整個舖位實用面積約435方呎，月租逾8萬元，若依其購入的業權份數計，租金回報率約6.5厘。